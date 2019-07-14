Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Temmuz 2019 18:15:13 Tarihinde eklenmiştir.

Mehmet Kaya, Millet İradesinin 3. Yıl dönümü kutlu olsun

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3. Yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir mesaj yayımladı.

Mehmet Kaya, Millet İradesinin 3. Yıl dönümü kutlu olsun

Hain Fetö terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz gecesi kalkıştığı darbe girişiminin Millet tarafından göğüslerin siper edilip bir gecede gereken dersin verildiği günün 3. Yılını coşkuyla kutluyor ve bu yolda şehit olan sivillere, Polise ve Askere rahmet dileyen Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya mesajında şunları söyledi;



        "Bu vatanın bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyen ve bir gecede 82 milyonun yaşadığı Bağımsız Türkiye Cumhuriyetini işgale uğratmak isteyen, Türk askeri ve Polisi arasına sızmış hain fetö mensupları, sivil Türk toplumuna karşı istedikleriyle başarısız kalmışlardır.  Milletin gücünün üzerine bir gücü tanımadığını aynı gece çıkıp havaalanında bir kez daha ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemi üzerine milyonlar sokağa dökülmüş ve gereken cevap gün aydınlanmadan verilmiştir. 7den 70e kadın erkek, genci yaşlısı demeden sokağa dökülen milyonlar, azınlıktaki eli silahlı fetö terör örgütü üyelerine unutulmaz bir ders vermiştir. Ülke genelinde hainler tarafından şehit edilen sivillerimize, Polisimize ve askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine aynı şekilde yaralanan yüzlerce insana da şükranlarımı iletiyorum. Türk Bayrağı bağımsızlığını ilelebet sürdürecek, ezanlarımız mahşere dek minarelerden yükselerek gökyüzünde yankı uyandıracaktır. Aziz Türk Milleti var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti kararlılığını sürdürecek, geleceğe emin adımlara gidecektir."



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfa’da, Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesini Başlattı
​Şanlıurfa’da, Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesini Başlattı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, “Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” uygulamaya başladı.
​Halfeti’de 15 Temmuz Kutlandı
​Halfeti’de 15 Temmuz Kutlandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
​Vali Erin: Amaçları Sevr’i Gerçekleştirmekti
​Vali Erin: Amaçları Sevr’i Gerçekleştirmekti
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa’da düzenlenen programda konuşan Vali Abdullah Erin, “Sabahın üçünde darbe yapıp, tüm sınır boyunca yerleştirdikleri adamları vasıtasıyla gerçekleştiremedikleri Sevr’i gerçekleştirmek niyetinde olanlar vardı” dedi.
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer, Göreve Başladı
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer, Göreve Başladı
İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, göreve başladı. Bugün görevine başlayan Yapıcıer bir mesaj yayınladı.
Harran’da ​15 Temmuz Programı Düzenlendi
Harran’da ​15 Temmuz Programı Düzenlendi
Harran Belediyesi’inin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılan yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla program alanını doldurdu.
​Başkan Canpolat Her An Sahada
​Başkan Canpolat Her An Sahada
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ekipleri ile sahaya inerek talep, öneri ve isteklere anında çözüm buluyor. Başkan Canpolat’ın talepleri anında yerine getirmesi ise vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Şanlıurfa’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
Şanlıurfa’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
Şanlıurfa’da 15 Temmuz darbe girişiminin 3’ncü yıl dönümünde İstanbul’da şehit düşen üniversite öğrencisi Mustafa Direkli mezarı başında anıldı.
Urfa El Sanatları İçin Ustalara Yer Tahsis Edilecek
Urfa El Sanatları İçin Ustalara Yer Tahsis Edilecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Vakfı Başkanı Abdullah Erin arasında yapılan protokol ile Halil-ür Rahman Gölü kuzeyindeki eski taziye evleri Büyükşehir Belediyesince aslına uygun haline getirilerek Urfa Geleneksel El Sanatları Merkezine dönüştürülerek turizme kazandırılıyor.
​Vali Abdullah Erin, 15 Temmuzda Bu Millet Devletiyle Barıştı
​Vali Abdullah Erin, 15 Temmuzda Bu Millet Devletiyle Barıştı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
​BAŞKAN CANPOLAT’TAN 15 TEMMUZ MESAJI
​BAŞKAN CANPOLAT’TAN 15 TEMMUZ MESAJI
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hain kalkışmada şehit düşen kahramanlarımıza rahmet dileyerek, “15 Temmuz tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir. Bu dersten gün geçtikçe öğrenecek ve öğretecek daha çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.
​Tekyıldız’a İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Yeni Görev
​Tekyıldız’a İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Yeni Görev
Akçakale Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Mehmet Kaya, Millet İradesinin 3. Yıl dönümü kutlu olsun
Mehmet Kaya, Millet İradesinin 3. Yıl dönümü kutlu olsun
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3. Yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir mesaj yayımladı.
​Şanlıurfa’da PKK Tarafından Kaçırılıp Şehit Edilen Öğretmen, Kabri Başında Anıldı
​Şanlıurfa’da PKK Tarafından Kaçırılıp Şehit Edilen Öğretmen, Kabri Başında Anıldı
​Milli Piyangonun 70 Milyonluk Talihli Ortaya Çıktı
​Milli Piyangonun 70 Milyonluk Talihli Ortaya Çıktı
​Hırsızlar, Şanlıurfa’da Mezarlığı Talan Etti
​Hırsızlar, Şanlıurfa’da Mezarlığı Talan Etti
​Şanlıurfa’da FETÖ Operasyonu! Aralarında İş Adamları ve Gazeteciler de Var
​Şanlıurfa’da FETÖ Operasyonu! Aralarında İş Adamları ve Gazeteciler de Var
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:29
Güneş
05:10
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:26
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿