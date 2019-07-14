Mehmet Kaya, Millet İradesinin 3. Yıl dönümü kutlu olsun

Hain Fetö terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz gecesi kalkıştığı darbe girişiminin Millet tarafından göğüslerin siper edilip bir gecede gereken dersin verildiği günün 3. Yılını coşkuyla kutluyor ve bu yolda şehit olan sivillere, Polise ve Askere rahmet dileyen Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya mesajında şunları söyledi;"Bu vatanın bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyen ve bir gecede 82 milyonun yaşadığı Bağımsız Türkiye Cumhuriyetini işgale uğratmak isteyen, Türk askeri ve Polisi arasına sızmış hain fetö mensupları, sivil Türk toplumuna karşı istedikleriyle başarısız kalmışlardır. Milletin gücünün üzerine bir gücü tanımadığını aynı gece çıkıp havaalanında bir kez daha ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemi üzerine milyonlar sokağa dökülmüş ve gereken cevap gün aydınlanmadan verilmiştir. 7den 70e kadın erkek, genci yaşlısı demeden sokağa dökülen milyonlar, azınlıktaki eli silahlı fetö terör örgütü üyelerine unutulmaz bir ders vermiştir. Ülke genelinde hainler tarafından şehit edilen sivillerimize, Polisimize ve askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine aynı şekilde yaralanan yüzlerce insana da şükranlarımı iletiyorum. Türk Bayrağı bağımsızlığını ilelebet sürdürecek, ezanlarımız mahşere dek minarelerden yükselerek gökyüzünde yankı uyandıracaktır. Aziz Türk Milleti var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti kararlılığını sürdürecek, geleceğe emin adımlara gidecektir."Editör: Bahar Yüksel