​Abdullah Gül, Şanlıurfa’da Eski AKP Milletvekiline Başsağlığına Geldi

Bu haber 14 Temmuz 2019 18:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

Abdullah Gül, Cenazeye Katılmak İçin Hilvan’a Gitti

Gül, Tabutu Omuzlayıp, Mezara Toprak Attı

- Abdullah Gül, Şanlıurfa’da eski AK Parti'li vekilin babasının cenazesine katıldıTürkiye Cumhuriyeti'nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden AK Parti 22’nci dönem Şanlıurfa eski Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak’ın babası Hacı Hadi Bayrak’ın cenazesine katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Sabah saatlerinde uçakla Şanlıurfa’ya gelen Gül, buradan cenaze namazının kılınacağı Hilvan ilçesine gitti. Saluca kırsal mahallesindeki taziye evine giden Gül, aileye taziye dileklerini iletti.Mahalle meydanında kılınan cenaze namazına katılan Gül, tabuta omuz verip defin sırasında mezara kürekle toprak attı. Cenazeye Abdullah Gül’ün yanı sıra siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bayrak’ın yakınları katıldı.Editör: Bahar Yüksel