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Bu haber 14 Temmuz 2019 16:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

Zabıtalara Yalvardı! Eve Ekmek Götüreceğim Abi Para Lazım

Belediye zabıta ekipleri, balon satan gencin balonlarına el koydu. Baloncu genç, “Bırakın abi eve ekmek götürecek param yok” dedi. Yoldan geçenlerin ısrarına rağmen Zabıtalar gencin gözyaşlarını akıttı. CHP Melikgazi Meclis Üyesi Halil Yağmur duruma tepkisini gösterdi ve takipçisi olacağı sözünü verdi.

Zabıtalara Yalvardı! Eve Ekmek Götüreceğim Abi Para Lazım

Kayseri Melikgazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yaptıkları denetim esnasında balon satan bir gencin balonlarına el koydu. Balon satan gencin duruma oldukça üzüldüğünü gören çevredeki vatandaşlar zabıtalara tepki gösterdi. Vatandaşların tepki göstermesinin üzerine zabıtalar “Siz karışmayın” dedi.




 

CHP’li Meclis Üyesi Takipçisi olacağı sözünü verdi

Olay anı orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medya hesabına düşmesinin ardından videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Halil Yağmur, olayın takipçisi olacağı sözünü vererek şunları ifade etti;


“Ne yazık ki, bu görüntüleri üzülerek izledim.  Gönül Belediyeciliği diyerek yola çıkanlar, gönülleri kırmakla kalmayıp, psikolojik olarak da tahribata sebep oldular. Bu görüntüler, Kayseri Kamuoyu'nun vicdanını sızlatmıştır. 

Ülkemizde, hemen hemen hergün konkordato ilan eden firmalar varken, ekmeğin, aslan'ın midesine indiği, açlık sınırının asgari ücretin üzerinde olduğu dönemde, Belki bi öğrenci, belkide geçimini simit ve balon satarak sağlayan genç kardeşimize yapılan bu müdahale kabul edilemez.
Biz gençlere sahip çıkalım, kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar derken, birileri gençleri kötülüklerin kucağına itercesine iş yapıyor.

Melikgazi Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin, genç kardeşimize yapmış oldukları bu davranıştan ötürü kınıyor, bu konuyu, ilk Meclis Toplantısında gündeme getirip, takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum.”








Editör: Bahar Yüksel
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