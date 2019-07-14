​Yapılan Operasyonda 3 Bin Litre kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
3 Tanktan 3 Bin Litre Kaçak Mazot YakalandıEkipler, yaptıkları araştırmada merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki 01 FDS 30 plakalı kamyonette kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, kamyonetin kasasındaki 3 tankta 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kamyonetteki İ.D. ve M.M. gözaltına alındı.
Editör: Bahar Yüksel
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