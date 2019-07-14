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Bu haber 14 Temmuz 2019 11:30:19 Tarihinde eklenmiştir.

​İlginç Bir Yöntem Denediler, Seyir Halindeki Otomobili Bu Hale Getirdiler

Seyir halindeki otomobilin tavanı göçtü. Akıllara durgunluk veren görünmez kazada seyir halindeki arabanın üzerine bir apartmanın 5’inci katından aşağıdaki kamyonetin üzerine atılan koltuk düştü. Akıllara durgunluk veren olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin tavan kısmında maddi hasar oluştu.

​İlginç Bir Yöntem Denediler, Seyir Halindeki Otomobili Bu Hale Getirdiler

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Barış Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Almanya'dan Denizli'ye tatile gelen A.A., cadde üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki dairesinden kullanılmayan ev eşyalarını taşımak için bir nakliyeci ile anlaştı.




 

Eşyaları 5. Kattan Kamyonete Attılar

İsmi henüz belirlenemeyen nakliyeci de, ev eşyalarını hiçbir tedbir almadan 5'inci kattan, apartmanın önüne park ettiği kamyonetin içine atmaya başladı. İddiaya göre apartmandan atılan bir koltuk, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Recep E., yönetimindeki 34 AAF 970 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında otomobil sürücüsü ile yanında bulunanlar büyük panik yaşadı. Yaşananlar polis ekiplerine bildirildi.




 

Taşıma İşlemi Durdurulup Tutanak Tuttu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taşıma işlemini durdurup güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsü ile nakliyeci şahıs tutanak tutup polis merkezine giderek ifade verdi. Olayda otomobilin tavan kısmında maddi hasar oluştu.
Olayın görgü tanıkları ise nakliyeci şahsı uyardıklarını ancak kendisinin uyarıları dikkate almadığını ileri sürdü.  





Editör: Bahar Yüksel


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