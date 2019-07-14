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Bu haber 14 Temmuz 2019 10:45:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Zincirleme kaza! 3'ü Asker 8 Yaralı

biri askeri araç olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü asker 1'i güvenlik korucusu toplam 8 kişi yaralandı.

​Zincirleme kaza! 3'ü Asker 8 Yaralı

Olay, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. 



 

Otomobil, Jandarma Aracına Çarptı

Edinilen bilgiye göre, 46 E 4309 plakalı otomobili kullanan Mustafa G., önce 27 Z 0535 plakalı Mehmet A. yönetimindeki araca, sonra arkasındaki jandarma aracına çarptı. 



 

3’ü Asker, 1’i Güvenlik Korucusu ile 4 Kişi Yaralandı

Kazada devrilen askeri minibüste bulunan 3 asker, 1 güvenlik korucusu ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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