​Zincirleme kaza! 3'ü Asker 8 Yaralı

Otomobil, Jandarma Aracına Çarptı

3’ü Asker, 1’i Güvenlik Korucusu ile 4 Kişi Yaralandı

Olay, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi çevre yolunda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 46 E 4309 plakalı otomobili kullanan Mustafa G., önce 27 Z 0535 plakalı Mehmet A. yönetimindeki araca, sonra arkasındaki jandarma aracına çarptı.Kazada devrilen askeri minibüste bulunan 3 asker, 1 güvenlik korucusu ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel