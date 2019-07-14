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Bu haber 14 Temmuz 2019 10:15:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Kafası Otomobilin Altında Kaldı! Aldığı Önlemle Mucizeyi Yaşadı

Motosikletiyle seyir halinde olan sürücü kayarak altına girdiği otomobilin arka tekeri kafasının üzerinden geçmesine rağmen başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı. Antalya polisi, görüntüleri medyayla paylaşıp kaskın önemine dikkat çekerken, kask uygulamasına katılan Vali Karaloğlu, hem bu kazaya atıfta bulundu, hem de kask takan sürücüleri ödüllendirip takmayanları uyardı.

​Kafası Otomobilin Altında Kaldı! Aldığı Önlemle Mucizeyi Yaşadı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" uygulamasına katıldı. İl Emniyet Müdür Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'un da hazır bulunduğu Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Güneş Mahallesi'nde uygulamada Vali Karaloğlu, kasklı kasksız bütün sürücülerle tek tek görüştü. Polis ekiplerinin uyarısıyla motosikletlerini sağa çeken sürücüler arasında kaskı olanlara teşekkür edip ödüllendiren Vali Karaloğlu, olmayanlardan ise motosikleti bırakıp kaskı getirmesini ve sonrasında motosikletini alıp gidebileceğini söyledi. Motosiklet sürücüleri karşılarında bir anda Antalya Valisini görmenin şaşkınlığını yaşarken, çevirmeye katılan sürülerin büyük bölümünün kasklı olmaları dikkat çekti. 



 

Otomobilin arka tekeri sürücünün başının üzerinden geçti 

Antalya'da uygulama 11 bin polis ve jandarmanın katılımıyla devam ederken 6 Temmuz günü yaşanan kaza, kask kullanımının nasıl hayati bir önem taşıdığını ortaya koydu. Karacaoğlan Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan ve ismi açıklanmayan sürücü, önündeki otomobil aniden sola dönünce çarpmamak için firene bastı ve devrilip sürüklendi. Motosiklet sürücüsü savrularak otomobilin altına girdi ve otomobilin arka tekeri sürücünün başının üzerinden geçti. Kazayı görenler motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini düşünürken, sürücü biranda fırlayıp kendini kaldırıma attı ve başındaki kaskı çıkardı. Yapılan kontrolde başındaki kask sebebiyle feci bir ölümden dönen sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ortaya çıktı.




 

Kask Olmasaydı Cenaze Namazını Kılardık

Vali Münir Karaloğlu, gencin mutlak ölümden kask sayesinde kurtulduğu görüntülerle ilgili olarak "Şehir içinde bir kaza oldu, motosikletli geldi, bir araçla çarpıştı. Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu. Allah vermesin kaskı olmasaydı biz o arkadaşın şu anda cenaze namazını kılıyor olabilirdik" dedi. Vali Karaloğlu, Salı gününe kadar kask takmayan sürücüleri uyaracaklarını, sonrasında ceza uyulamaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.  



Editör: Bahar Yüksel
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Motosikletiyle seyir halinde olan sürücü kayarak altına girdiği otomobilin arka tekeri kafasının üzerinden geçmesine rağmen başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı. Antalya polisi, görüntüleri medyayla paylaşıp kaskın önemine dikkat çekerken, kask uygulamasına katılan Vali Karaloğlu, hem bu kazaya atıfta bulundu, hem de kask takan sürücüleri ödüllendirip takmayanları uyardı.
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