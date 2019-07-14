Traktörle Motosiklet Kaza Yaptı! Sürücünün Bağımlılığı Pes Dedirtti

Traktörle Motosiklet Çarpıştı

Kaza Yaptı Ama Telefonunu Elinden Bırakmadı

Kaza, Tekirdağ’ın Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Bahçekent mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Tansu İskeçeli'nin (31) kullandığı 54 E 6228 plakalı motosiklet, Eski Keşan Yolu sokağına sapan Mehmet Ali Çakmak (83) yönetimindeki 59 AN 694 plakalı traktör ile çarpıştı.Kazada yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin, sedyede hastaneye taşınırken cep telefonunu elinden bırakmaması ise dikkat çekti.Editör: Bahar Yüksel