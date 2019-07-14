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Bu haber 14 Temmuz 2019 08:46:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Serinlemek İçin Baraja Girmişlerdi! 2 Kardeş ve Kuzenden Haber Alınamıyor

Serinlemek için Dilimli Barajı'na giren 2'si kardeş 3 çocuktan dün geceden beridir haber alınamıyor

​Serinlemek İçin Baraja Girmişlerdi! 2 Kardeş ve Kuzenden Haber Alınamıyor

Olay, dün akşam saatlerinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. 



 

2 Kardeş ve Kuzenleri Haber Alamıyor

Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için baraja girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocukları fark eden köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve olayı duyan vatandaşlar el fenerlerini alarak baraja geldi. Baraj etrafında aramalar devam ederken, çocukların elbiselerine ulaşıldı. Çocukların bulunması için Van'dan dalgıç talep edildi.  





Editör: Bahar Yüksel 
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​Serinlemek İçin Baraja Girmişlerdi! 2 Kardeş ve Kuzenden Haber Alınamıyor
​Serinlemek İçin Baraja Girmişlerdi! 2 Kardeş ve Kuzenden Haber Alınamıyor
Serinlemek için Dilimli Barajı'na giren 2'si kardeş 3 çocuktan dün geceden beridir haber alınamıyor
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