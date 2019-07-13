Harran Güneydoğu’nun Parlayan Yıldızı Oluyor.

Geleneksel Kubbeli Harran Evleri Projesi

Atlas Harran Projesi

Işıklandırılmış Bazda Mağaraları Sanat Merkezi Projesi

Gastronomi Merkezi

Zeytinlik Projesi

Dünyanın ilk bilim merkezlerinden birisi olan, dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu yer olan Harran İlçesi, Kaymakamlığın projeleriyle Şanlıurfa ve bölgenin yükselen değeri haline geliyor.Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Çelik’in gerçekleştirdiği projeler, ilçeyi her alanda kalkındırmaya başladı.Binlerce yıllık geçmişi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Harran ilçesinde önemli projelere hayata geçiyor. Kaymakam Ömer Faruk Çelik’in girişimleriyle ilçede uygulamaya geçecek olan o projeler…Geçmişten günümüze taşınarak büyük bir kültürel mirasımız olan Geleneksel Kubbeli Harran Evleri, günümüz şartları ve inşaat teknolojisine entegre edilerek, Harran Belediyesi ve Harran Kaymakamlığı’nca Harran İlçe merkezinde çok yönlü bir yapı topluluğu olarak hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Geleneksel mimari evleri ile benzer modelde evlere sahip olan Harran, bu özelliği ile İtalya’nın Arbello Bello Kasabası ile kardeş kent ünvanına sahip. Geleneksel evlerin günümüz uyarlamalarıyla ilçe merkezine yapılacak yapı topluluğu, Harran’ın çehresini oldukça değiştireceğe benziyor. İlçe merkezinde büyük bir alana yapılacak bu yapılar ile konut sıkıntısı yaşana ilçede rahatlama olacağı gibi, estetik açıdan geleneği uygun bir çehreye kavuşacak.Mezopotamya kültürü ve estetiğini bugüne tercüme eden bir tasarım koleksiyonu olan Atlas, global tasarım sahnesindeki gelişmeleri sosyal farkındalık ve sürdürülebilir tasarım ekonomisi ile entegre etmeyi amaçlıyor. Proje, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik önderliğinde yönetiliyor ve kadınların sosyal yaşamda yer almalarını sağlayarak toplumsal dönüşümü ve kalkınmayı destekleyen Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ile hayata geçiyor. Atlas, Harran’da yaşayan kadınlar ile Suriyeli mülteci kadınların, Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nde yer alan ahşap, keçe, seramik ve dokuma atölyelerinde üretimin merkezinde aktif yer alarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını destekleyen bir modele oturuyor. Ulusal ve uluslararası birçok tasarım platformunda görücüye çıkan Atlas Tasarım Koleksiyonu, Milano Tasarım Haftası’nda alanında ödül almaya layık görüldü.Harran’ın 15 km güneydoğusunda Göktaş Mahallesi’nde bulunan Tarihi Taş ocakları olan Bazda Mağaraları, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik önderliğinde yeniden canlanıyor. Bazda Mağaraları ören yeri restorasyonu ile geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ancak Moğol istilası ile faaliyetleri sonlanmış taş ocakları, büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir keşif yaşatacak. Günümüzde ziyarete açık ancak bakımsız olan taş ocaklarının restore çalışmalarının tamamlanmasıyla Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Michael Comte rehberliğinde bir Sanat Merkezi haline dönüştürülecek. Projenin liderliğini yapan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik bu projesiyle ilgili ‘’Burada büyük bir tarihi zenginlik olduğunu fark ettik. Tarih, Estetik, Atmosfer gibi birçok açıdan atıl durumda kalmış taş ocaklarının restoresinin gerekli ve öncelikli olduğunu düşündük. Restore çalışmaları önce mağaranın taban ve diğer kısımlarının örtü temizliği ile başlayacak daha sonra mağara kolonları mağara güçlendirmesi yapılarak bu tarihi yapı diğer kuşaklara da aktarılmasını sağlayacağız. Ardından buranın ne kadar kıymetli olduğunu bilen Harran’da çalışma yapmak isteyen Michael Comte ile birlikte bu tarihi taş ocaklarını dünyada eşi görülmemiş bir sanat merkezi haline getireceğiz. Binlerce yıllık tarihi bölgenin hem tarihi kalıntılarını korurken aynı zamanda bölgede sanatsal faaliyetlerin önünü açarak sanatçıların dikkatini çekeceğiz. Tüm bunların yanı sıra Harran’ı ziyaret eden binlerce turist için bu büyüleyici ortamı keşfetmek ve Harran’ı onlar için unutulmaz kılmayı amaçlıyoruz’’ dedi.Harran, Gastronomide Adından Söz Ettirecek.Harran’da yapım işleri biten Harran Gastronomi Merkezi Projesi ile bölgenin yemek kültürü profesyonel aşçılar eşliğinde bölge ziyaretçilerinin damak zevklerine sunulacak. Büyük oranda tamamlanan proje ile bölgenin yemek kültürü tanıtılırken aynı zamanda bölgedeki kadınlar gastronomi alanında profesyonel aşçılardan eğitim alarak aşçılık okulundan mezun olacaklar. Harran Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen proje ile Harran’a gelen ziyaretçiler için unutamayacakları lezzete sahip yiyecekler sergilenecek. Bu proje ile Harran Kaymakamlığı bölgede turizme alternatif bir hizmet sunarak ilçenin her alanda gelişimine önayak oluyor.Kurak Harran Toprakları Zeytin ve Badem Ağaçlarıyla Canlanıyor.Harran’ın ekonomik temeli olan tarım alanında Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik’in hayata geçirmeye başladığı Harran Zeytinlik Projesi bölgede tarımsal alanda kalkınmayı hedefliyor. Tarımsal faaliyet yapılamayan yaklaşık 5.000 dönümlük arazide bölgede yetiştirilmeye uygun; Zeytin, badem, fıstık gibi ağaç türleri dikilerek bölgenin tarımsal faaliyetlerine çeşitlilik getirilmesi hedefleniyor. %90 oranın pamuk üretimi yapılan Harran Topraklarında çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve endüstriyel ürünlerin daha çok çeşitle bölgede yetiştirilmesi bölge çiftçilerine örnek bir model yaratmak amaçlarıyla büyük bir alanın ağaçlandırılması planlanmakta. Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, projeye başlamadan öne işe öncelikle proje sahasının fizibilite çalışmalarını referans alarak, sahaya en uygun tür ve çalışmalarla kurak toprakları canlandırmaya başladı. Proje ile birlikte bölgede kısıtlı olan istihdama katkı sağlanacak. Bölgede yaşaya Suriyeli Mülteciler ve yerel halka istihdam alanı yaratacak proje ile elde edilen gelirler Harran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile gelir imkanı kısıtlı olan ailelere yardım olarak iletilecek. Aynı zamanda üretilen ürünlerin işleme tesisinin kurulacağı proje sahası bölgede olmayan zeytin-fıstık işleme tesisini bölgeye kazandırarak bir ihtiyacı daha gidermiş olacak. Tarım, istihdam, sanayi, sosyal sorumluluk gibi birçok alana hitap eden proje ile Harran’da dev bir ormanlık alan yaratılması doğal yaşam açısından bölgeye oldukça katkı sağlayacaktır. Harranlıların heyecanla beklediği büyük projenin fizibilite çalışmaları tamamlanmış proje sahasının hazırlığı çalışmaları başlamış bulunmaktadır. 2023 yılını hedef alan proje 4 yıl gibi bir sürede tamamlanmış olacak.Editör:Ahmet Şen