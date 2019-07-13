Birecik Belediye Başkanı Mirkelam Fırat Nehrine Düştü

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam misafirleriyle beraber Fırat nehri üzerinde tekne turu yaparken teknenin alabora olması sonucunda Belediye başkanımız Mahmut Mirkelam tekneden Fırat Nehri'ne düştü, Yüzmeyi bilmeyen başkanının yardımına yakın koruması yetişti. Yaklaşık 5 dakika başkanı suyun üzerinde tutuktan sonra Başkan Mirkelamı tekneye çıkardı.Oksijensiz, baygın halde sudan çıkarılan yakın koruma ise Birecik Devlet Hastanesi Acil Bölümüne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.Birecik Belediye Başkanı çıkarıldıktan hemen sonra yakın korumasının yanına hastaneye gitti.Editör:Ahmet Şen