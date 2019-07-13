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Bu haber 13 Temmuz 2019 22:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

Felaketi Yaşadılar,32 Ölü, 17 Kayıp, 12 Yaralı

Etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu, 12 kişi ise yaralandı.

Felaketi Yaşadılar,32 Ölü, 17 Kayıp, 12 Yaralı

Güney Asya'da yer alan Nepal'in genelinde etkili olan muson yağmurları sonucu ülkenin bir çok farklı noktasında sel ve toprak kaymaları yaşandı. Nepal'in İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada meydana gelen felaketler sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin de kayıp olduğu doğrulandı.


Bölgede arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken polis tarafından yapılan açıklamada, 27 bin 830 polisin görev yaptığı ve 831 kişinin çeşitli bölgelerden tahliye edildiği belirtildi.


Editör:Ahmet Şen


 
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Felaketi Yaşadılar,32 Ölü, 17 Kayıp, 12 Yaralı
Felaketi Yaşadılar,32 Ölü, 17 Kayıp, 12 Yaralı
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