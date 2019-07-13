Baba Ve Oğluna Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 Kişi Yaralandı

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar Kaynartepe Mahallesi, Nükhet Coşkun Caddesi 262. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce aralarında tartışma yaşanan peynircilik yapan baba S.Y. ve karpuz satan oğlu M.Y. ile saldırganlar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonucu ara sokakta silahlı saldırıya dönüştü. Silahlı grubun ateş etmesi sonucu karpuz satan S.Y. bacağından yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralı S.Y.’ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı.Polis, olay yeri incelemesi yaparken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.Editör:Ahmet Şen