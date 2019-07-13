İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2'si Ağır 3 Yaralı

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı.

Olay, Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Yıldırım (63), oğlu Polat Yıldırım, Güzel Çiftçi (40), kızı Berfin Çiftçi (13) ile Cengiz Çetin yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Veysi Yıldırım ve Berfin Çifti hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polat Yıldırım ve Güzel Çifçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Editör:Ahmet Şen