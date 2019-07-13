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Bu haber 13 Temmuz 2019 17:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Emekli Uzman Çavuş Kazada Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli uzman çavuş hayatını kaybetti.

Urfa’da Emekli Uzman Çavuş Kazada Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik - Şanlıurfa otoyolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyfettin Keskin idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyon, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Keskin ağır yaralandı.

 

 

Ağır Yaralı Keskin’in Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, kontrollerinde ağır yaralı Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Keskin’in cenazesi otopsi işlemleri sonrası cenaze aracına konularak memleketi Osmaniye’ye uğurlandı. 45 yaşındaki Seyfettin Keskin’in Emekli Uzman Çavuş olduğu ve karayollarında çalıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Editör:Ahmet Şen

 
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Urfa’da Emekli Uzman Çavuş Kazada Hayatını Kaybetti
Urfa’da Emekli Uzman Çavuş Kazada Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli uzman çavuş hayatını kaybetti.
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