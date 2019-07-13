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Bu haber 13 Temmuz 2019 16:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da YADES Projesini Başarı İle Sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa’da YADES Projesini Başarı İle Sürdürüyor

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaşlı Destek Programı (YADES) ile 6 bin 200 vatandaşa evde bakım hizmetleri sürüyor. Sağlık hizmetlerinden ev onarımına, il dışı gezilerden doğum günü kutlamalarına kadar her türlü etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birim personelleri tarafından adreslerinde bizzat ziyaret edilen ve ihtiyaçları kaydedilen yaşlı vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri, psikolojik hizmetler, ev bakım ve onarımı, il dışı gezileri, ağaç dikim etkinlikleri, doğum günü kutlamaları ve çok sayıda buluşma gerçekleştiriyor.


YADES Projesi kapsamında evde bakım hizmeti alan vatandaşlar da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve YADES çalışanlarına ekibe teşekkür ettiler.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü Engelliler Koordinasyon merkezi bünyesinde kurulan YADES (yeşeren çınarlar) projesinin ilk amaçlarından birisi olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselterek daha sağlıklı, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri hedeflenmektedir.



Editör:Ahmet Şen

 
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