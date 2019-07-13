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Bu haber 13 Temmuz 2019 09:31:51 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan Talimatı Verdi! Suriyelilerden De Katkı Payı Alınacak

Erdoğan, Suriyeliler konusunda yeni adımlar atılacağını belirterek “Dönüşleri teşvik edilecek, sağlık hizmetlerinden katkı payı alınacak” dedi.

Erdoğan Talimatı Verdi! Suriyelilerden De Katkı Payı Alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili olarak ABD'den gelen tepkilerin bir süre daha devam edeceğini, ancak Türkiye'nin bu konudaki tavrının değişmeyeceğini söyledi.
Erdoğan, önceki akşam yapılan MKYK toplantısında Rusya'dan alınan S-400 füzeleri, Suriye meselesi ve ekonomi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, S-400'lerin teslimi ile birlikte ABD'de seslerin biraz daha yükseleceğini ancak, bir süre sonra ilişkilerin normalleşmesini beklediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “S-400'ler konusunda iş bitmiştir. G20 zirvesinde Sayın Trump'a da S-400'ler konusunda tavrımızın net olduğunu aktardık. Sayın Trump da dünya basının önünde bu konuda bizim haklı olduğumuzu söyledi. Bizim bu konuda ne kadar net ve ciddi olduğumuzu biliyorlar” dedi.

 

Suçluya Sınır Dışı

MKYK'da yerel seçim sonuçları değerlendirilirken, bazı milletvekilleri özellikle Suriyeliler konusunda vatandaştan tepki geldiğini ve bu konuda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun üzerine Erdoğan “Biz Suriyelilere kapılarımızı açmak zorundaydık. Görmezden gelemezdik. Onlara sahip çıktık. Bizim başımıza da gelebilirdi. O zaman bize kim yardım edecekti, kim sahip çıkacaktı? Ama bu konuda yeni adımlarımız olacak. Ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri kesinlikle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı payı alınmasını öngörüyoruz” diye konuştu.



Tek Hane Enflasyon
Merkez Bankasındaki değişimin ardından, faiz politikalarında değişikliğe gidileceğini yineleyen Cumhurbaşkanı “Ekonomide birçok olumsuzluğun nedeninin faizin yüksekliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması da buna dayanıyor. Yüksek faiz beraberinde yüksek enflasyonu getirdi. Önümüzdeki süreçte faizlerin düştüğünü göreceksiniz. Faizlerin düşmesi ile birlikte tek haneli enf-lasyonu da göreceğiz. Yıl sonuna doğru aldığımız tedbirlerin olumlu etkisi görülecek. Halka yansıması olacak. 2020'den itibaren de sıçrama dönemine gireceğiz” değerlendirmesi yaptı.

 

Soylu: Deaş'ta Hareketlenme Var

MKYK toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da iç güvenlik operasyonları ile ilgili sunum yaptığı öğrenildi. Soylu, son günlerde, DEAŞ'ın yurt içindeki uyuyan hücrelerinin harekete geçtiğini, bu nedenle hem tedbirlerin artırıldığını, hem de yoğun olarak operasyon yapıldığını söyledi.




Editör:Ahmet Şen

 
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