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Bu haber 12 Temmuz 2019 22:15:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Yüzlerce Vatandaşın Kimlik Bilgilerini Yasa Dışı Yollarla Sattılar

Siber Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerine ulaşarak üçüncü şahıslara satan çete çökertildi.

​Yüzlerce Vatandaşın Kimlik Bilgilerini Yasa Dışı Yollarla Sattılar

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında dünyanın en büyük GSM firmasına ait kurumsal şifreyi yasa dışı yollar ile ele geçirmek suretiyle Türk vatandaşlarının tamamına ait MERNİS bilgilerine ulaşıp T.C. numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres, anne kızlık soyadı, anne-baba isimleri, doğum yeri ve tarihi gibi bilgiler ile sahte kimlik çıkartan, dolandırıcılık yapan, kişiler adına izinsiz GSM hattı çıkaran, başkalarının adına banka hesapları açarak yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirlerin izini bu hesaplar aracılığıyla kaybettirmeye çalışan, kimlik bilgilerini yasa dışı bahis sitelerine satan Mehmet Ali S., Ahmet Y., Emine Y., Furkan H., Buğra D., Alperen Ç., Sedat A., Fatih N., Ökkeş Hulusi Y., Veli U., Engin A., Berat U., Kemal A., Mehmet Mete V., Nuh Naci B., Muammer A. isimli 16 şüpheli şahıs Ankara, Adana, Antalya, Hatay, Karabük, Denizli, İstanbul, Kırklareli olmak üzere toplamda sekiz ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.




 

Kimlik Bilgilerini Yasa Dışı Yollarla Sattılar

Kişilerin bulundukları adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerde yapılan incelemelerde 50 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgisi ayrıca dünyanın en büyük GSM firmasının sorgulama sayfasına ait 100 binlerce kimlik bilgisinin yasa dışı yollarla üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi. Zanlılardan 7 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı, 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Editör: Bahar Yüksel
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​Yüzlerce Vatandaşın Kimlik Bilgilerini Yasa Dışı Yollarla Sattılar
​Yüzlerce Vatandaşın Kimlik Bilgilerini Yasa Dışı Yollarla Sattılar
Siber Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerine ulaşarak üçüncü şahıslara satan çete çökertildi.
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