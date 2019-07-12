​Beyazgül Açıkladı! Taziye Evleri İlçe Belediyelerine Bağlandı

Şanlıurfa'da Taziye Evleri İlçe Belediyelerine Bağlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül; “Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar ile 'Taziye Evleri' İlçe Belediyelerine devredilecek” dedi.Taziye Evlerinin ilçe belediyelerine bağlanması konusunda açıklamalarına devam eden Beyazgül; “Taziye evlerinin tüm iş ve işlemleri İlçe Belediyelerine bağlı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Alınan bu karar Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun.” İfadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel