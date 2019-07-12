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Bu haber 12 Temmuz 2019 19:45:06 Tarihinde eklenmiştir.

Canpolat, 100 Gününü Anlattı! Can'la Başla 100'ümüzün Ak'ıyla!

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, göreve başladığı günden itibaren geçen 100 gün içerisinde yaptığı çalışmaları anlattı. Haliliye İlçesini hep birlikte yöneteceklerini ve hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Canpolat, projelerini de hayata geçirmeye başladıklarının altını çizdi.

Canpolat, 100 Gününü Anlattı! Can'la Başla 100'ümüzün Ak'ıyla!

Haliliye Belediye Başkanı seçildikten sonra canla başla sloganı ile ilçeyi karış karış gezerek, ihtiyaçları yerinde tespit eden ve yenilikleri Haliliye’ye kazandıran Başkan Mehmet Canpolat, geçen 100 günlük sürede yaptığı çalışmaları kamuoyuna açıkladı. Yerel ve ulusal basın temsilcileri ile düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.  Büyükşehir ve Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Bayuk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de katıldığı 100 gün içerisinde yapılan çalışmaların anlatıldığı video gösterimi ile başlayan basın toplantısında, Başkan Canpolat yaptığı ve hazırlığına başlanılan hizmetleri sıraladı. Haliliye Belediyesinin başkan yardımcılarından, müdürlerine ve personellerinin mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını ve canla başla çıktıları bu yolda hizmetlerini misiyle arttırarak, devam ettireceklerini söyleyen Başkan Canpolat, yeni projeleri halkın hizmetine sunacaklarını vurguladı.





 

Yeni Projeler Haliliye Halkının Hizmetine Sunuluyor

Karşıyaka Mahallesindeki Gastronomi Merkezi, Haliliye Meslek Edindirme Merkezi, Hanımlar Lokali, Kütüphane ve Kafeterya yapım işinde projelendirmeye başladıklarını ifade eden Başkan Canpolat, Kadri Eroğan Caddesindeki belediye hizmet binasının otele dönüştürülmesi konusunda çalışmaları başlattıklarını ifade etti. 
Karşıyaka Mahallesinde ihtiyaç duyulan semt pazarı, halı saha, basketbol sahası, çok amaçlı salon ve havuz yapımında da projelendirmeye başladıklarını anlatan Başkan Canpolat, kamulaştırma alanı yaptıkları bölgelerde parklar yapacaklarını söyledi.
Yeni zabıta karakolu yaparak, hizmetlerin daha hızlı olmasını sağladıklarını ve kurdukları garaj amirliği ile de tasarrufa geçtiklerinin altını çizen Başkan Canpolat, 3 yeni yüzme havuzunu faaliyete sunduklarını ve Ahmet Yesevi ile Sırrın Mahallelerindeki Milletevi projesinde bina düzenlemeleri yaptıklarını anlattı.
Haliliye Belediyesinin tüm birimlerinin iç içe olduğu yeni hizmet binası için de proje çiziminin devam ettiğini belirten Başkan Canpolat, ilaçlama ve temizlik filolarını da genişleterek, hizmette sınırları arttırdıklarını vurguladı.

UNDP protokolü ile 3 milyon Türk Lirası hibenin Haliliye’ye kazandırıldığını ve geri dönüş anlamında çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Canpolat, yapılan peyzaj düzenlemeleri ile ilçedeki yeşil alanları da ilçe sakinlerinin hizmetine sunduklarını belirtti.





 

Merkez Ve Kırsal Ayrımı Gözetilmiyor

Merkez mahallelerde kilitli beton parke döşemelerinin tam hız devam ettiğini ve asfalt çalışmalarında da hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde de yol yapım çalışmalarının hummalı şekilde yürütüldüğünü söyledi.
Kırsalda 11 mahallede çok amaçlı kültür evi temeli attıklarını belirten Başkan Canpolat, inşaatı yarım kalan 10 çok amaçlı kültü evinin de tamamlanmasını sağladıklarını ifade etti.




 

Kadınlar, Çocuklar Unutulmadı

İlçedeki kadın destek ve aile eğitim merkezlerinin de sayısını arttırdıklarını anlatan Başkan Mehmet Canpolat, çocuklara yönelik de yeni kursları faaliyete sunduklarını anlattı. 
Başkan Canpolat, konuşmasının son bölümünde yeni eğitim kursları ve kütüphanelerin aktif hale getirilerek gençlerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yapılan diğer çalışmaları da detayları ile anlatan Başkan Mehmet Canpolat, basın toplantısının son bölümünde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Toplantı, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.






Editör: Bahar Yüksel
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Canpolat, 100 Gününü Anlattı! Can'la Başla 100'ümüzün Ak'ıyla!
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, göreve başladığı günden itibaren geçen 100 gün içerisinde yaptığı çalışmaları anlattı. Haliliye İlçesini hep birlikte yöneteceklerini ve hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Canpolat, projelerini de hayata geçirmeye başladıklarının altını çizdi.
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