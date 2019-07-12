​S-400 Teslimat Süreci Başladı! Şanlıurfa’ya Ne Zaman Getirilecek?

MSB: "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı."
S-400 Parçaları Teslim AlınacakSavunma Sanayii Başkanlığı: "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır."
S-400 Bataryası Şanlıurfa’ya Ne Zaman Getirilecek?Öte yandan geçtiğimiz günlerde bilgisini edindiğimiz S-400 Bataryalarının Şanlıurfa’ya kurulacağı yönündeki bilgiden sonra, teslim tarihi belli olan S-400’lerle beraber gelecek olan parçaların içinde mevcut olan bataryaların Şanlıurfa’ya ne zaman getirileceğinin tarihi ise henüz netleşmedi.
Editör: Bahar Yüksel
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