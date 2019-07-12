​S-400 Teslimat Süreci Başladı! Şanlıurfa’ya Ne Zaman Getirilecek?

S-400 Parçaları Teslim Alınacak

S-400 Bataryası Şanlıurfa’ya Ne Zaman Getirilecek?

MSB: "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı."Savunma Sanayii Başkanlığı: "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır."Öte yandan geçtiğimiz günlerde bilgisini edindiğimiz S-400 Bataryalarının Şanlıurfa’ya kurulacağı yönündeki bilgiden sonra, teslim tarihi belli olan S-400’lerle beraber gelecek olan parçaların içinde mevcut olan bataryaların Şanlıurfa’ya ne zaman getirileceğinin tarihi ise henüz netleşmedi.Editör: Bahar Yüksel