​Diyarbakır’da Büyük Panik! 50 Kişi Tahliye Edildi

Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Dumandan Etkilenen Vatandaşlar Binadan Tahliye Edildi

- Yangından çıkan dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale edildiOlay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Yeni Stadyum yolu üzerinde bulunan bir marketin deposunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ürünlerin bulunduğu depoda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.Deponun bir binanın altında olması nedeni ile apartmanda bulunan bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 50’den fazla vatandaşa, olay yerine çağrılan ambulanslarda müdahale edildi. Binanın ön bölümünde oturan vatandaşların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel