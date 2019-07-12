Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Temmuz 2019 17:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki Bu Güvercin Van Kedisine Rakip Oldu

Şanlıurfa’da Van kedisi gibi farklı renkteki gözlere sahip olan güvercin, görenleri şaşırtıyor. Derviş Ali olarak isimlendirilen cinsin fiyatı ise 500 ile 600 lira arasında değişiyor.

​Şanlıurfa’daki Bu Güvercin Van Kedisine Rakip Oldu

- Van kedisinin Şanlıurfa'dan güvercin rakibi 
- Gözleri farklı renkte olan güvercin şaşırttı 


 

Bu Güvercinin Gözleri Farklı Renk

Güvercinlerin yoğun olarak beslendiği Şanlıurfa’da farklı bir cins dikkat çekiyor. Gözleri kahverengi- siyah ve kısmen güneşte mavi ile siyah olarak değişen güvercinler Van Kedisine rakip oldu. Gözlerindeki renkler dışında 4 farklı tüy rengine de sahip olan güvercinler, piyasada 500 ile 600 lira arasında alıcı buluyor. 






 

Gözleri Farklı Renkte Olan Güvercinin Adı Derviş Ali

Şanlıurfa'da güvercin satarak para kazanan Yusuf Dağ, “ İlkokul ikinci sınıfa giderken, kuşçuluk merakımdan bu işi yapmaya başladım. Şanlıurfa’da bütün geçlerin kuşlara merakı vardır. Aile olarak kuşları severiz. Benim babamın da 6 yaşındayken kuşlara merakı başlamış. Ben de babamdan dolayı kuşları seviyorum. Hayvanlara verdiğimiz önem bizim hoşumuza gidiyor. Biz güvercinleri seviyoruz, güvercinler bizim bir güzelliğimizdir. Güvercinlerde Kuyrak, Yapışan Miski, Çakmaklı gibi türleri var. Van Kedisinin gözleri nasıl farklı ise bizim de farklı renkte gözleri olan güvercinlerimiz vardır. Bu güvercinlerin birçok özeliği var. Güvercinin kafasında ibibiğe benzeyen boynuz şeklindeki taçları, gagasının üzerindeki taçları gibi özelikleri var. Derviş Ali güvercinin fiyatı özelliklerine göre 500 ile 600 lira arasında değişiyor. Bu güvercin fazla yaygınlaşan bir kuş türü değildir. Bu güvercin türüne de Derviş Ali deniyor” diye konuştu. 





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Birecik Belediye Başkanı Mirkelam Fırat Nehrine Düştü
Birecik Belediye Başkanı Mirkelam Fırat Nehrine Düştü
Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde meydana gelen olayda, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam Fırat Nehri'ne düştü.
Urfa'da Milli Birlik Günü İçin Satranç Turnuvası Başladı
Urfa'da Milli Birlik Günü İçin Satranç Turnuvası Başladı
Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Satranç Turnuvasında düzenlendi.
Urfa’da Koçboynuzları Göbeklitepe Figürlerine Dönüşüyor
Urfa’da Koçboynuzları Göbeklitepe Figürlerine Dönüşüyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tek kemik ustası olan Şanlıurfalı Mahmut Çaycı, koçboynuzunu hediyelik Göbeklitepe figürlerine dönüştürüyor.
Zeytin Dalı Harekatı İçin ​Yola Çıkan Araçlar Şanlıurfa’ya Ulaştı
Zeytin Dalı Harekatı İçin ​Yola Çıkan Araçlar Şanlıurfa’ya Ulaştı
Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Suriye sınırına askeri yığınak devam ediyor. Bölgeye bugün askeri kamyonlarla mühimmat sevkıyatı yapıldı.
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Seyir Halindeki Tır Alev Topuna Döndü
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Seyir Halindeki Tır Alev Topuna Döndü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır bir anda yanarak alev topuna döndü.
​Şanlıurfa’da PKK’nın Mali Kaynağı Olan Sigara Kaçakçılığına Operasyon
​Şanlıurfa’da PKK’nın Mali Kaynağı Olan Sigara Kaçakçılığına Operasyon
Terör örgütü PKK’nın mali kaynakları arasında gösterilen sigara kaçakçılığına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Örgüt lideri Ahmet D. ile şebekenin sözde yönetici kademesinde yer alan 11 kaçakçının da aralarında olduğu 60 şüpheli yakalanırken, 160 bin kaçak sigara, bin 500 paket elektronik sigara kartuşu, 30 kilo nargile tütünü ile 1’i tır olmak üzere toplam 15 araca el konuldu.
​S-400 Teslimat Süreci Başladı! Şanlıurfa’ya Ne Zaman Getirilecek?
​S-400 Teslimat Süreci Başladı! Şanlıurfa’ya Ne Zaman Getirilecek?
S-400 teslimatının hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Türkiye’ye teslim edilecek olan S-400’ler önce Ankara’ya oradan da Şanlıurfa’ya getirilecek.
​Şanlıurfa’daki Bu Güvercin Van Kedisine Rakip Oldu
​Şanlıurfa’daki Bu Güvercin Van Kedisine Rakip Oldu
Şanlıurfa’da Van kedisi gibi farklı renkteki gözlere sahip olan güvercin, görenleri şaşırtıyor. Derviş Ali olarak isimlendirilen cinsin fiyatı ise 500 ile 600 lira arasında değişiyor.
​Siverek’te nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi
​Siverek’te nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alaca sansarı görüntülendi.
Birecik'te Çöken Yol Yerine Yeni Bir Yol Yapıldı
Birecik'te Çöken Yol Yerine Yeni Bir Yol Yapıldı
Birecik'te sahil yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla sahil yoluna alternatif yol kazandırıldı.
​Şanlıurfa’da İcra Takibi Meclisi Karıştırdı! Alınan Karar Hukusuzdur
​Şanlıurfa’da İcra Takibi Meclisi Karıştırdı! Alınan Karar Hukusuzdur
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının (ŞUTSO) bin 600 üyesine icra takip işlemi başlatması meclisi karıştırdı. Meclisi terk eden üyeler başın açıklaması yaparak yeterli sayı ile alınan kararın hukuksuz olduğunu iddia etti.
​Eyyübiye Belediyesi, Nemrut’un Tahtı’nın Etrafındaki Kaçak Yapıları Yıktı
​Eyyübiye Belediyesi, Nemrut’un Tahtı’nın Etrafındaki Kaçak Yapıları Yıktı
Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ekipleri, 1.derece sit alanı olan ‘Nemrut’un Tahtı’nın etrafındaki bölgede kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımını gerçekleştirdi.
​Abdullah Gül, Şanlıurfa’da Eski AKP Milletvekiline Başsağlığına Geldi
​Abdullah Gül, Şanlıurfa’da Eski AKP Milletvekiline Başsağlığına Geldi
Zeytin Dalı Harekatı İçin ​Yola Çıkan Araçlar Şanlıurfa’ya Ulaştı
Zeytin Dalı Harekatı İçin ​Yola Çıkan Araçlar Şanlıurfa’ya Ulaştı
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Seyir Halindeki Tır Alev Topuna Döndü
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Seyir Halindeki Tır Alev Topuna Döndü
​Şanlıurfa’da PKK’nın Mali Kaynağı Olan Sigara Kaçakçılığına Operasyon
​Şanlıurfa’da PKK’nın Mali Kaynağı Olan Sigara Kaçakçılığına Operasyon
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:27
Güneş
05:09
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:53
Yatsı
21:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿