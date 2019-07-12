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Bu haber 12 Temmuz 2019 14:45:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Eyyübiye Belediyesi, Nemrut’un Tahtı’nın Etrafındaki Kaçak Yapıları Yıktı

Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ekipleri, 1.derece sit alanı olan ‘Nemrut’un Tahtı’nın etrafındaki bölgede kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

​Eyyübiye Belediyesi, Nemrut’un Tahtı’nın Etrafındaki Kaçak Yapıları Yıktı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla kaçak yapıya sıfır tolerans söylemini hayata geçirmeye devam eden Eyyübiye Belediyesi, hazine arazisi, yeşil alan ve belediyeye ait alanlar ile sit alanlarındaki kaçak yapılarla mücadele etmeyi sürdürüyor. 




 

Eyyübiye’de Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Başkan Kuş’un talimatlarıyla çalışma yapan ekipler, kaçak olduğu tespit edilen yapıları bir bir yıkıyor. Son olarak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ziyaret ettiği ve turizme kazandırıp, turizm destinasyon bölgesi olarak il turizmine büyük katkı getirmesini hedeflediği ‘Nemrut’un Tahtı’ bölgesindeki 1. Derece sit alanında tespit edilen 3 yapı ile, Selçuklu mahallesi 3766. Sokak ve Osmanlı mahallesi 3800. Sokağın sonundaki Kito deresindeki hazine arazilerinde kaçak olduğu tespit edilen 6 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.
 






 

Yıkımlar Polis ve Zabıta Eşliğinde Yıkıldı

Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ekipleri ile polis ve zabıtanın da eşlik ettiği yıkımlar yaklaşık 3 saat sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan ekipler,” Başkanımız Mehmet Kuş’un talimatlarıyla kaçak yapılara asla müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın da bu konuda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz.” denildi.




Editör: Bahar Yüksel
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