​Başkan Albayrak, Halfeti İçin Soylu ile Görüştü

Bakan Soylu ile görüştü

Halfeti’ye halı sahalar yapılması için destek istedi

Bakan Kurum ile istişarelerde bulundu

‘’Halfeti Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak’’

Uzun yıllar belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan, Ankara bürokrasisinde adı bile anılmayan Halfeti ilçesi, Başkan Şeref Albayrak’ın girişimleriyle hizmetlerden payını almaya başlıyor.Bu kapsamda Ankara’ya Halfeti için çıkarma yapan Belediye Başkanı Şeref Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Başkan Albayrak, ziyaretle ilgili yaptığı açıklama da ‘’ İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettik. İlçemize yapılan ve yapılacak yatırımlar hususunda bizlerden desteğini esirgemeyen sayın Bakanımıza, Halfeti Halk Eğitim Merkezi kurslarımızda, Halfetili kadınlarımızın yaptığı el emeği göz nuru, sedef rahle hediye ettik. Bu verimli ziyaret esnasında bize ayırdıkları kıymetli zaman ve destekleri için şahsım ve Halfetili hemşehrilerim adına canı gönülden teşekkür ederim’’ dedi.Bakan Soylu’nun ardından Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bözgeyik’i de ziyaret eden Albayrak, Halfeti ilçesine girişimleriyle kazandırdığı halı sahalara yenilerinin yapılması için istişarelerde bulundu.Başkan Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u da ziyaret ederek, ilçenin sorunlarını iletti. Albayrak’ın Ankara temasları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile son buldu. Albayrak, Bakan Yardımcısı ile Halfeti’nin turizmini ele aldı. Albayrak, ayrıca SGK Başkanı Selim Bağlı'yı da ziyaret ederek, Halfeti'de yapılan belediyecilik hizmetleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.Ziyaretleriyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Albayrak ‘’Halfeti ilçemize yapılacak yatırımlar, devam eden projeler, sorunlar ve çözümleri için Ankara’da temaslarda bulunduk. Halfeti’nin Güneydoğu’nun, Türkiye’nin parlayan yıldızı olması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.’’ dedi.Editör: Bahar Yüksel