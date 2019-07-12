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Bu haber 12 Temmuz 2019 13:27:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Çocuklar Bu Kez Mevsimlik İş İçin Değil Bilim İçin Çadırda!

Marmaris’te faaliyet gösteren Üreten Çocuklar Akademisi Derneği tarafından bilim kampı açıldı. Çadırlarda konaklamanın yapıldığı kampta, ülkenin farklı şehirlerinden gelen maddi durumu iyi olmayan öğrencilere fizik, matematik, fen bilimleri, felsefe alanlarında dersler veriliyor. Kampa gelen öğrenciler hem bilimsel çalışmaları öğreniyor hem de çadırlarda kalarak doğayla iç içe yaşamayı öğreniyor.

​Urfalı Çocuklar Bu Kez Mevsimlik İş İçin Değil Bilim İçin Çadırda!

Muğla’nın Maris ilçesinde bulunan Üreten Çocuklar Akademisi Derneği, hayata geçirdiği ‘Yüzler Gülsün’ projesi ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için çaba sarf ediyor. Dernek üyeleri, Marmaris’e 34 kilometre uzaklıkta Bayır Mahallesi’nde bulunan Çiftlik koyunda, denize yakın konumda yaz boyunca faaliyet gösterecek olan çadır kamp alanı oluşturdu. 25 çadırın bulunduğu kampta felsefe, fizik, matematik, fen bilimleri, astronom, sınıf öğretmeni, biyoloji, ahşap, beden eğitimi alanında uzman öğretmenler, sağlık görevlisi ve cankurtarandan oluşan toplamda 20 kişi görev yapıyor. Bağışlarla ve gönüllülük esasına dayalı yardımlarla projeyi yürüten dernek üyeleri hayata geçirilen proje ile Türkiye’nin dört bir tarafında maddi durumu iyi olmayan, öğrencileri burada ağırlayıp bilimle buluşturuyor. Buraya gelen öğrenciler çadırda kalarak doğayla iç içe yaşamayı, yapılan bilimsel deneyleri görerek bilimi, yapılan atölyelerle ise sanatı öğreniyor. Kamp süresince öğrenciler çeşitli bilimsel deneylerin yanı sıra alanında uzman olan çeşitli üniversitelerde çalışan öğretim görevlileriyle de internet aracılığıyla ders alma fırsatı buluyor. Bilim kampı son olarak Şanlıurfa’dan gelen 46 öğrenciyi ağırladı. 




 

“Amacımız vizyon sahibi, ileriye dönük hedef koyabilen bireyler yetiştirmek” 

Model kampla ilgili Üreten Çocuklar Akademisi Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Amaçlarının öğrencileri bilimle buluşturmak olduğunu belirten Karakaş, “Çok güzel bir projeye imza attık. Bu tek başımıza olacak bir şey değildi. Çok kapsamlı bir işti. Bunun için Marmaris seferber oldu. Tabi Şanlıurfa’da da çok güzel dostlarımız vardı. Projemizin adı ‘Yüzler Gülsün’. Bu proje gerçekten model alınacak bir proje. Burada tamamen doğanın içerisindeyiz, Karia yürüyüş rotası içerisindeyiz. Çok güzel atölyelerimiz var, çok güzel eğitmenlerimiz var.Bu organizasyonun amacı, gerçekten denizle tanışmamış çocuklarımızı, denize getirmek, Marmaris’i ve tarihini onlara tanıtmak, bilim ve sanatla buluşturmak. Bağışçılarımızın sayesinde Şanlıurfa’dan 46 çocuğumuzu buraya getirip üç gece dört gün ağırladık. Amacımız vizyon sahibi, ileriye dönük hedef koyabilen bireyler yetiştirmek. Şuan birkaç ilden daha talep var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada aslında hayatın dersini vermeye çalışıyoruz. Aslında, doğa sınırları çizilmemiş muhteşem bir laboratuvardır. Biz bu laboratuvarın içerisinde çocukları iyi bir gözlemci olmayı teşvik ediyoruz. Bu gözlemler sonucunda atölye kültürü vermeye çalışıyoruz. Çünkü derneğimizin adı Üreten Çocuklar, eğer bir birey üretirse toplum mutlu olur. Bizde toplumun, ülkenin mutluluğu için böyle bireyler yetiştirmeye özen gösteriyoruz.” dedi. 




 

“Fizik, kimya dersleriyle ilgili çalışmalar yaptık” 

Kampa Şanlıurfa’dan gelen Nurullah Duran, “Fizik, kimya dersleriyle ilgili çalışmalar yaptık. Bilim insanlarıyla tanıştık, konuştuk. Doğada yaşamayı öğrendik. Ağaç türlerini, kuş yuvası yapmayı öğrendik. Yüzmeyi öğrendik ve daha birçok şey öğreneceğiz.” dedi. Sekizinci sınıf öğrencisi Abdulhamit Fidanoğlu, “Kuş evi ve roket yapmayı, yüzmeyi öğrendik. Bu kamp benim için çok iyi oldu. Marmaris ve çevresini tanımak için gezi yaptık.” Kampın kendisi için çok yararlı olduğunu belirten Yusuf Modallar ise, “Çöpe atılan malzemelerden roket yapmayı öğrendik. Basit makineler tasarlıyoruz, basit ama etkili. Burası gerçekten yararlı, bir kamp. Buraya gelerek birçok şey öğrendim. Tekrar buraya gelmek isterim.” dedi. 



Editör: Bahar Yüksel
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