​Escobar bile bu kadar ceza almadı deyip ağladı! Ünlü İsme Uyuşturucudan 7 Yıl Hapis

Escobar Bu Kadar Ceza Almadı

Pucca Uyuşturucu Tweeti

Mahkeme Kararı Verdi! Ünlü İsme 7 Yıl Hapis

PuCCa ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık uyuşturucu maddeye özendirmekten geçtiğimiz Mayıs ayında hakim karşısına çıkmıştı. Pınar Işık az önce Instagram'da paylaştığı videoda 7 sene hapis cezası aldığını gözyaşları içinde takipçilerine duyurdu.Hapis cezası aldığını öğrendiğini belirten Işık, şu şekilde konuştu:"Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?"Selen Pınar Işık’ın avukatı Ali Furkan Tatlı, “Suçun oluşması için özendirme kastı olması gerekir. Ancak suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” diye konuştu.Selen Pınar Işık “Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor derken Narcos dizisinden bahsettim. Escobar’ın ölümüne atıf ve mübalağaydı. Uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin paylaşımım ise anlamsız ve moda olduğu için bir paylaşımımdır” ifadelerini kullanarak suçlamaları reddetmişti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, "PuCCa Fan Clup" isimli Facebook hesabı kullanıcısı sanık Pınar Karagöz ile "Buryy Soprano" takma adını kullanan YouTube kullanıcısı sanık Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği belirtilmişti.İddianamede, sanık Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini uyuşturucu madde kullanımında cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği kaydedilmişti.Editör: Bahar Yüksel