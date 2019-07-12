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Bu haber 12 Temmuz 2019 12:09:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Escobar bile bu kadar ceza almadı deyip ağladı! Ünlü İsme Uyuşturucudan 7 Yıl Hapis

Bir süredir Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni ve yazar 'PuCCa' lakaplı Selen Pınar Işık, 7 sene hapis cezası aldığını duyurdu. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.

​Escobar bile bu kadar ceza almadı deyip ağladı! Ünlü İsme Uyuşturucudan 7 Yıl Hapis

PuCCa ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık uyuşturucu maddeye özendirmekten geçtiğimiz Mayıs ayında hakim karşısına çıkmıştı. Pınar Işık az önce Instagram'da paylaştığı videoda 7 sene hapis cezası aldığını gözyaşları içinde takipçilerine duyurdu.



 

Escobar Bu Kadar Ceza Almadı

Hapis cezası aldığını öğrendiğini belirten Işık, şu şekilde konuştu:
"Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?"



 

Pucca Uyuşturucu Tweeti

Selen Pınar Işık’ın avukatı Ali Furkan Tatlı, “Suçun oluşması için özendirme kastı olması gerekir. Ancak suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” diye konuştu.
Selen Pınar Işık “Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor derken Narcos dizisinden bahsettim. Escobar’ın ölümüne atıf ve mübalağaydı. Uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin paylaşımım ise anlamsız ve moda olduğu için bir paylaşımımdır” ifadelerini kullanarak suçlamaları reddetmişti.




 

Mahkeme Kararı Verdi! Ünlü İsme 7 Yıl Hapis

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, "PuCCa Fan Clup" isimli Facebook hesabı kullanıcısı sanık Pınar Karagöz ile "Buryy Soprano" takma adını kullanan YouTube kullanıcısı sanık Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği belirtilmişti. 

İddianamede, sanık Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini uyuşturucu madde kullanımında cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği kaydedilmişti. 






Editör: Bahar Yüksel



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​Escobar bile bu kadar ceza almadı deyip ağladı! Ünlü İsme Uyuşturucudan 7 Yıl Hapis
​Escobar bile bu kadar ceza almadı deyip ağladı! Ünlü İsme Uyuşturucudan 7 Yıl Hapis
Bir süredir Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni ve yazar 'PuCCa' lakaplı Selen Pınar Işık, 7 sene hapis cezası aldığını duyurdu. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.
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