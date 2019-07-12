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Bu haber 12 Temmuz 2019 11:07:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye’de Bu İsmi Taşıyan Tek Kişi! Kimse Neden Bu İsimi Aldığını Bilmiyor

Türkiye’de daha önce hiç kimseye verilmemiş bir ismi olan Kaşmen Akpınar, babasının kendisine bu ismi neden verdiğini sordu. Babasına ölmeden önce “İsmimi neden Kaşmen koydun” diyen genç bir cevap alamadı.

​Türkiye’de Bu İsmi Taşıyan Tek Kişi! Kimse Neden Bu İsimi Aldığını Bilmiyor

-Türkiye'de Kaşmen ismini taşıyan tek kişi



 

Babası Kaşmen İsmini Neden Verdiğini Söylemedi

Dünya Nüfus Günü olarak kutlanan bugün de Kaşmen Akpınar, sosyal medya başta olmak üzere her yerde araştırdığını ve hiçbir şekilde bu isme kendisi dışında rastlanmadığını belirtti. Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan ve 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan 21 yaşındaki Kaşmen Akpınar, babasına ölmeden önce böyle bir ismi niçin koyduğunu sorduğunu fakat babasının neden böyle bir isim verdiğini kendisine söylemediğini söyledi. 



 

İsmimi Duyanlar Yanlış Telaffuz Ediyor

Kaşmen Akpınar isminde bir başkasını bulamadığı gibi isminin anlamında bulamadığını anlatarak, “İsmimin anlamını çok merak ediyorum. İlk defa öğrenenler telaffuz zorluğu çekiyor. İsmimi Kaşmer veya Kaşmir gibi yanlış telaffuz edenlere kızıyorum” dedi. 




Editör: Bahar Yüksel
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​Türkiye’de Bu İsmi Taşıyan Tek Kişi! Kimse Neden Bu İsimi Aldığını Bilmiyor
​Türkiye’de Bu İsmi Taşıyan Tek Kişi! Kimse Neden Bu İsimi Aldığını Bilmiyor
Türkiye’de daha önce hiç kimseye verilmemiş bir ismi olan Kaşmen Akpınar, babasının kendisine bu ismi neden verdiğini sordu. Babasına ölmeden önce “İsmimi neden Kaşmen koydun” diyen genç bir cevap alamadı.
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