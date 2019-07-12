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Bu haber 12 Temmuz 2019 10:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Akıl Almaz Olay! Yeğeninin Yumruğu ile Hayatını Kaybetti

Tartıştığı yeğeni tarafından yüzüne yumruk atılan 55 yaşındaki Özcan Dinç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

​Akıl Almaz Olay! Yeğeninin Yumruğu ile Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde meydana geldi. 



 

Amca Yeğen Tartışmasında 1 Ölü

Özcan Dinç (55) ile yeğeni M.D. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında M.D. Özcan Dinç'in burnuna yumruk attı. Atılan yumruk sonucu fenalaşan Özcan Dinç, köye çağrılan ambulans ile önce Kadirli Özel 7 Mart Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özcan Dinç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 




 

Amcasını Yumrukla Öldürdü

Amcasını attığı yumrukla öldüren M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  



Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Akıl Almaz Olay! Yeğeninin Yumruğu ile Hayatını Kaybetti
​Akıl Almaz Olay! Yeğeninin Yumruğu ile Hayatını Kaybetti
Tartıştığı yeğeni tarafından yüzüne yumruk atılan 55 yaşındaki Özcan Dinç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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