​Akıl Almaz Olay! Yeğeninin Yumruğu ile Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde meydana geldi.
Amca Yeğen Tartışmasında 1 ÖlüÖzcan Dinç (55) ile yeğeni M.D. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında M.D. Özcan Dinç'in burnuna yumruk attı. Atılan yumruk sonucu fenalaşan Özcan Dinç, köye çağrılan ambulans ile önce Kadirli Özel 7 Mart Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özcan Dinç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Amcasını Yumrukla ÖldürdüAmcasını attığı yumrukla öldüren M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Editör: Bahar Yüksel
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