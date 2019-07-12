​Babacan’ın Partisinin İsmi Belli Oldu! Nisan Ayında Patentlenmiş

Babacan, Amacımız Ülkemizin İtibarını Yükseltmek

60 Yaş Üstü Kuşan Huzur Olsun Dedi

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kurması beklenen partinin ismi ‘Huzur Partisi’ olabileceği iddia edildi. Kulislerde Babacan’ın partisinin adı ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldığı da konuşuluyor.Ali Babacan “Her konuda beyaz sayfalarla işe başmak gerekmektedir.” sözleriyle birlikte yaptığı açıklamasında “İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir. Amacımız ülkemizin itibarını yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye’yi hak ettiği güzel bir geleceğe ulaştırmaktır.” İfadelerine yer vermişti.Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın “Ali Babacan hareketinde son durum…” başlıklı yazısında yeni partiyle ilgili kulis aktarırken parti adının “Huzur Partisi olması önerisi var” diye yazarak “Özellikle parti içindeki 60 yaş üstü kuşaktan geliyor bu öneri” ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel