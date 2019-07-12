​Suriye’de Bomba Yüklü Araç Patladı! Çok Sayıda Yaralı Var

Suriye Devlet Televizyonu Patlamayı Doğruladı

-Suriye'nin Haseke kentinde patlamaSuriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunan Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişinin yarandığı öğrenildi. Suriye devlet televizyonu da 11 kişinin yaralandığını doğruladı. Patlama sonucu birçok araç kullanılamaz hale gelirken, patlamanın bölgedeki Meryem Ana Kilisesi'nin önünde gerçekleştiği kaydedildi. Bombalı saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.Editör: Bahar Yüksel