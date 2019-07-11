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Bu haber 11 Temmuz 2019 21:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar Belediyesi O Konuya Açıklık Getirdi

Ceylanpınar Belediyesi Telhamud Çadırkentinden geçici görevlendirme ile istihdam edilen personel hakkında açıklama yaptı.

Ceylanpınar Belediyesi O Konuya Açıklık Getirdi

Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Telhamud Çardırkentin kapatılmasının ardından çadırkent personelinin ilçedeki resmi kurumlarda geçici süreyle görevlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda Ceylanpınar Belediyesi'nde de yaklaşık 40 kişinin görevlendirildiği ifade edelin açıklamada, ilgili personelin maaşlarının da Göç İdaresi tarafından ödendiği vurgulandı.

Belediyede görevlendirilen personelin vatandaşların daha güvenli bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla parklarda güvenlik görevlisi olarak istihdam edildiği geri kalanın da belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildiği kaydedildi.


 

 

İşte Açıklamanın Tamamı

"İlçemizde bulunan ve Suriyelilerin barındığı Telhamud Çadırkentin kapatılmasının ardından kampta çalışan personelin bir bölümü ilçemizdeki farklı resmi kurumlarda geçici görevlendirme ile görevlendirilmişlerdir. Bu kapsamda Belediyemizde de yaklaşık 40 kişi görevlendirilmiştir. İlgili personel Göç İdare Müdürlüğünün personeli olup maaşlarını da yine Göç İdaresi ödemektedir.
Belediyemizde görevlendirilen 40 kişilik personelin bir kısmı vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla Parklarımızda güvenlik görevlisi olarak geri kalanı da belediyemizin farklı birimlerinde görevlendirilmişlerdir."



Editör: Ahmet Şen



 
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Ceylanpınar Belediyesi O Konuya Açıklık Getirdi
Ceylanpınar Belediyesi O Konuya Açıklık Getirdi
Ceylanpınar Belediyesi Telhamud Çadırkentinden geçici görevlendirme ile istihdam edilen personel hakkında açıklama yaptı.
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