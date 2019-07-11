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Bu haber 11 Temmuz 2019 19:30:55 Tarihinde eklenmiştir.

Araba Tekerleği Küçük Çocuğa Böyle Çarptı

İddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Araba Tekerleği Küçük Çocuğa Böyle Çarptı

Olay Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen kamyon lastiği, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı. O anlar arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.



Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor.  



Editör: Ahmet Şen


 
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