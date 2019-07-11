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Bu haber 11 Temmuz 2019 18:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

Eşinin Kendisini Aldattığını Düşünen Koca Dehşet Saçtı

Eşinin kendisini aldattığını düşünen koca dehşet saçtı. Eşi E.E. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K.’yi ormanlık alana götüren F.E., eşi E.E. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K.’yi av tüfeğiyle vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Eşinin Kendisini Aldattığını Düşünen Koca Dehşet Saçtı

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşinin kendisini aldattığını düşünen fabrika işçisi F.E., eşini takibe aldı. Telefon mesajlarını inceleyen F.E., eşi E.E.’nin U.K. ile olan mesajlarını gördü. Sonrasında U.K. ile buluşma ayarlayan F.E. eşi ve sevgilisini ormanlık alanda av tüfeğiyle vurdu. Eşi E.E. olay yerinde hayatını kaybederken, U.K. ise yaralandı.


Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan U.K.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan, panikle olay yerinden kaçmaya çalışan F.E., olaydan kısa bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. F.E., bugün adliyeye çıkarıldı.



Editör:Ahmet Şen

 
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Asayiş
Eşinin Kendisini Aldattığını Düşünen Koca Dehşet Saçtı
Eşinin Kendisini Aldattığını Düşünen Koca Dehşet Saçtı
Eşinin kendisini aldattığını düşünen koca dehşet saçtı. Eşi E.E. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K.’yi ormanlık alana götüren F.E., eşi E.E. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K.’yi av tüfeğiyle vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
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