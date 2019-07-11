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Bu haber 11 Temmuz 2019 15:30:41 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da 6 Kişinin Öldüğü Kavganın Ardından Aşiretin İleri Gelenleri Yetim Kalan Çocuklar İçin Toplandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ve bölgede yaşayan İzol ailesinin önde gelenleri, akraba aileler arasında çıkan kavga sonrası ailesini kaybeden çocuklar için bir araya geldi.

Urfa’da 6 Kişinin Öldüğü Kavganın Ardından Aşiretin İleri Gelenleri Yetim Kalan Çocuklar İçin Toplandı

- Toplantıda, yetim kalan çocuklara aşiretin sahip çıkması kararı alındı


İzol ailesinin önde gelenlerinden Mehmet İzol öncülüğünde Taşlı Mahallesi'nde bir araya gelen akrabalar, kavga sırasında ailesini kaybeden çocuklara sahip çıkma kararı aldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yemekli toplantının ardından, kavga sırasında olayları cep telefonuyla görüntüleyen ve sosyal medya platformunda paylaşarak dikkatleri bu yöne çeken Dilan İzol konuşma yaptı. Olay günü yaşananları İzol ailesinin önde gelenlerine anlatan Dilan İzol, kendilerine sahip çıkan aile büyüklerine teşekkür etti.


 

Dilan İzol, Kendilerine Sahip Çıkan Aile Büyüklerine Teşekkür Etti.

Her türlü ihtiyacın akraba aileler tarafından karşılanması kararının alındığı toplantı sonrası konuşan Hasan İzol, “Bugün burada toplanmamızın sebebi malumunuz geçen ay Çeltik kırsal mahallemizde yaşanan elim olaydan dolayıdır. Öncelikle burada kamuoyuna vermek istediğimiz mesaj yetim ve öksüzlerimizin yani katledilen ailemizin hiçbir şekilde yalnız olmadığını her konuda destekçileri olduğumuzu, yanlarında olduğumuzu belirtmek istedik" dedi. İzol ailesinin tarihin her döneminde mazlumlardan yana olduğunu belirten Hasan İzol, şunları söyledi:
“Ailemiz hiçbir dönem zalimin ve zulmün yanında yer almamıştır. Biz de İzol ailesi olarak bu olayı ve yaşanan hadiseyi kesinlikle esefle kınıyoruz. Her zaman ve her konuda bu yavrularımızın destekçisi olduğumuzu ve yalnız olmadıklarını belirtmek isteriz. Devletimiz de süreci yakından takip ediyor, kesinlikle ve hiçbir şekilde olayda bir boşluk oluşmasına meydan vermedi. Katledilen aileden geri kalanları hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Olayın failleri zaten gözaltına alınarak tutuklandı ki devletimiz de görevini fazlasıyla yapmıştır. Öte yandan Dilan kardeşimiz de bugün aramızdaydı ve aile büyüklerimize yaşadıklarını anlattı. Aile büyüklerimiz de kendisine olan desteklerini beyan etti."




Kendilerine verdikleri destek için İzol ailesinin önde gelenlerine teşekkür eden Dilan İzol, “Bütün aile bireyleri, amca çocukları ve ailemizin önde gelenleri hepsi burada bizim yanımızda olduklarını bildirdiler. Her şekilde ne olursa olsun yanımızda olduklarını dile getirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde yalnız değiliz, bizim arkamızda kocaman bir aile var. Bütün büyüklerimiz bizimle, buradan hepsine tekrar çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu olayın hiçbir şekilde kapanmamasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bütün akrabalar, uzaktan ya da yakından bir araya gelenler bugün burada bunun için toplandı" diye konuştu.


Olayın takipçisi olmaya devam ettiklerini belirten ailenin avukatı Selin Çetiner Kama, “İzol ailesi 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak toplandı. Olayın yaşanmasının hemen ardından İçişleri Bakanımız, valimiz ve başsavcımız olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için çalışmalar başlatmışlardı. Bunun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Müvekkillerimin ailenin öldürülmesi sırasında olay anını kaydetmesi de hayatlarına boyunca başına gelebilecek en vahim olaydır ve bunu yaşamışlardır. Müvekkillerim yaşanan acı olay sonrası videolarını sosyal medyada paylaşmıştır ve bunun amacı kesinlikle siyasi değil, sadece bir hak arayışıdır. Bunu ise birileri siyasi amaca çevirmek istemektedir ve buna tarafımızca kesinlikle izin verilemeyecektir. Paylaşılmasının amacı ise adil bir yargılama talebidir. Biz kesinlikle adil bir yargılama yapılacağı konusunda eminiz ve adaletimize olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.



Editör: Ahmet Şen

 
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