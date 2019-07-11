Linç Edilmek İstenilen Suriyeli Tacizci Tutuklandı

-1'i tutuklandı diğeri kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde bir kadını taciz ettiği iddia edilen 2 Suriyeli şahıs vatandaşlar tarafından fark edilmiş ve linç edilmek istenilmişti. Yaşanılan gerginlik sonrası olay yerine gelerek gözaltına alınan Emir R., ile Raid R., polis merkezine götürülüp sorgulanmıştı.Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan Emir R., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken Raid D., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Editör:Ahmet Şen