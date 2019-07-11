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Bu haber 11 Temmuz 2019 13:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

Kurbanlıklar Gelmeye Başladı. Geçen Yıla Göre Fiyatlar Yüzde Kaç Arttı

Kurban bayramına bir ay kala pazar hareketlenmeye başladı. Büyük baş hayvan fiyatları 8 bin liradan başlıyor.

Kurbanlıklar Gelmeye Başladı. Geçen Yıla Göre Fiyatlar Yüzde Kaç Arttı

- Fiyatlar yüzde 25 arttı


Kurban bayramına bir ay kala kurban pazarları kuruldu. Doğu ve düneydoğudan getirilen büyük baş hayvanlar pazardaki yerlerini almaya başladı. Gelen kurban satıcıları müşteri beklemeye başladı. Yavaş yavaş çadırların kurulduğu pazarda bir yandan satışlar başlarken, diğer yandan çadır kurma telaşı da sürüyor.


 

8 Binden 15 Bin Tl'ye Kadar Çıkıyor.

İnegöl'e gelen kurban satıcılarının müşteri beklediği pazarda, fiyatlar geçen yıla göre biraz yüksek. Büyük baş hayvan fiyatları 8 binden 15 bin TL'ye kadar çıkıyor.

 


Fiyatlar Geçen Seneye Göre Yüzde 25 Oranında Artı

Muş’tan getirdiği büyük baş hayvanları satışa sunan Felemez Akkoyun, fiyatlarda geçen seneye göre yüzde 25 oranında artış olduğunu ifade ederek, “Hayvanlarımızı Muş Bulanık’tan getirdik. 15 seneden bu yana kurbanlık satışı yapıyoruz. Herkes kendi gücüne göre kurbanlık alacak" dedi.
Öte yandan geçen yıl olduğu gibi bu sene de dişi düve kesimi yasak. Pazarlara kurbanlık için getirilen dişi düveler içeriye alınmayacak.




Editör:Ahmet Şen
 
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Ekonomi
Kurbanlıklar Gelmeye Başladı. Geçen Yıla Göre Fiyatlar Yüzde Kaç Arttı
Kurbanlıklar Gelmeye Başladı. Geçen Yıla Göre Fiyatlar Yüzde Kaç Arttı
Kurban bayramına bir ay kala pazar hareketlenmeye başladı. Büyük baş hayvan fiyatları 8 bin liradan başlıyor.
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