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Bu haber 11 Temmuz 2019 13:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

Komşular Arası Sopalı Kavga: 1’i Kadın 3 Yaralı

İki komşu arasında yaşanılan sopalı kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

Komşular Arası Sopalı Kavga: 1’i Kadın 3 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da, İmamağa Mahallesinde bulunan iki kapı komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada Emine Ü., Ali Ş., ve Kadir Ş., yaralandı.


 

3 Kişi Yaralandı

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Darp neticesi yaralanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


Editör: Ahmet Şen





 
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