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Bu haber 11 Temmuz 2019 12:05:56 Tarihinde eklenmiştir.

Vekil Özcan’dan Srebrenitsa Katliamı'nın 23. Yıl Dönümü mesajı

Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan Srebrenitsa Katliamı'nın 23. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vekil Özcan’dan Srebrenitsa Katliamı'nın 23. Yıl Dönümü mesajı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan Bosna Hersek’te 11 Temmuz 1995 yılında yaşanan ve bir insanlık suçu olarak değerlendirilen Srebrenitsa Katliamı'nın 23. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özcan, Sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda;

“24 sene önce #Srebrenitsa 'da bütün dünyanın gözü önünde ve Avrupa’nın ortasında Bosnalı Müslümanlara karşı, Sırp Ordusu kin ve intikam duygusuyla büyük soykırım gerçekleştirdi.‬
‪Acımasız katliam neticesinde vefat eden binlerce Bosnalı kardeşime Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. İfadelerini kullandı.



Editör:Ahmet Şen







 
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