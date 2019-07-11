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Bu haber 11 Temmuz 2019 11:48:05 Tarihinde eklenmiştir.

Bilecik TSO’dan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na Dilekçe

Bilecik TSO, Şanlıurfa Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerinin arasında bulunan, Kelaynak – Bağlar yolunda ki Yola düşen kayalar için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe yazdı

Bilecik TSO’dan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na Dilekçe

Bilecik TSO, Şanlıurfa Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerinin arasında bulunan, Kelaynak – Bağlar yolunda ki Yola düşen kayalar için  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe yazdı.

İşte o dilekçe;

"Sayın Cumhurbaşkanım, Şanlıurfa İli Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerinin arasında bulunan, Kelaynak – Bağlar yolunda ki kayalar 13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde heyelan sonucu yola düşmüş ve bu yol, bütün ilgili makamlara gerekli dilekçeler göndermemize rağmen hala açılmayarak o günden bugüne kadar kapalı ve ne olacağı belli olmayan bir şekilde bekletilmektedir.
İlgili makamlar ve Şanlıurfa’nın sorunlarını dile getirmek için seçilen 14 milletvekili bölge de yaşanan mağduriyeti bilmemekte midirler? Birecik ve Halfeti İlçelerine bağlı yüzlerce köy ve bu bölgede yaşayan insanların hali ne olacaktır? Bu şekilde nereye kadar devam edecektir? Halk’ından esnafına herkes sıkıntı yaşamaktadır. En çok Halfeti ve Birecik Hâl ve Kale Altı esnafları mağdur olmuşlardır. Dünyanın kuruluşundan beri bu yol iki ilçe ve bölgede ki yerleşim alanlarının kullandığı ortak bir yoldur. Bölge halkı yaşadığı mağduriyetten dolayı geçen hafta içinde Birecik Köprüsünü kapatmış ve Birecik Belediyesine yürüyüş yaparak eylem gerçekleştirmiştir. (Bu konu ile ilgili olarak olacakları daha önce ki gönderdiğim dilekçemde bulabilirsiniz). Bölge turizm için önemli bir bölgedir. Birecik ve Halfeti ilişkileri bu yol yüzünden kesilmiştir. Dünyanın 4 bir tarafından bölgemize ve ilçelerimize yerli ve yabancı turistler gelmektedir. Böyle bir olay başta Ülkemiz, Vilayetimiz, Bölgemiz ve bizler adına büyük bir ayıptır. Doğal afet sonucu yola düşen kayalar sonsuza kadar yolda mı kalacaktır? Bu ülkenin, memleketimizin, vilayetimizin ve vatandaşlarımızın sorumluları olarak sizlerden yardım beklemekteyiz.
       
       Sayın Cumhurbaşkanım, Bu iki güzide ilçemizin en işlek yolunun bu kadar uzun zamandır kapalı olmasının sebebi nedir? Yetkililer neden bir açıklama yapmıyorlar? Allah korusun bir gün Birecik köprüsü de yıkılsa aynı durum mu yaşanacaktır? Şanlıurfa’dan bu halka hizmet etmek için seçilen 14 Şanlıurfa Milletvekili nerede ve ne yapmaktadırlar? Milletvekilleri de Belediye Başkanları gibi seçildiği İl ve İlçede ikamet etmeli ve halkına hizmet etmeli değil midir? Bölgelerinde ki önemli sorunlar ile neden ilgilenmemektedirler? Bugün mecliste, ulusal veya yerelde bu olayı anlatan, dile getiren ve çaba sarf eden kimseyi neden duyamıyoruz? Şanlıurfa ve bölgede ki ilgili kurumlar ve makamlar neden bu yolu bir türlü kullanılabilir hale getirmemiş ve insanların hizmetine sunmamışlardır? Tüm yetkili birimleri ve Milletvekillerini konu ile ilgili olarak tekrar göreve davet ediyorum.
       
       Sayın Cumhurbaşkanım, Birecik’te 25 sivil toplum örgütü başkanları ile toplantı yapılmış ve bu yol ile ortak alınan karar ilgili kurumlara gönderilmiştir. Fakat somut yapılan hiçbir çalışma yoktur ve olmamıştır. Birecik ve Halfeti yolu arasında bulunan Kelaynak – Bağlar yolunun acil olarak açılması gerekmektedir. Tehlike arz eden yerlerin de dinamitlerle patlatılarak temizlenmesini ve ivedi olarak yolun insanların tekrar hizmetine sunulmasını saygılarımla arz ederim."



Editör: Ahmet Şen

 
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Bilecik TSO’dan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na Dilekçe
Bilecik TSO’dan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na Dilekçe
Bilecik TSO, Şanlıurfa Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerinin arasında bulunan, Kelaynak – Bağlar yolunda ki Yola düşen kayalar için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe yazdı
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