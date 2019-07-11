Şanlıurfa'da Elektrik Trafosunda Patlama

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe ve Akşemsettin mahallelerini birbirine bağlayan SSK caddesinde saat 17:00 sularında Sıcaklardan ve aşırı yüklenmeden kaynaklı olduğu öğrenilen elektrik trafosunda patlama meydana geldi.yaşanan patlamadan dolayı olay yerine gelmeyen TEDAŞ ekipleri mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.Trafoda yaşanan patlamalara ilk müdahaleyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaparak çıkan yangını söndürdü. TEDAŞ ekiplerinin bölgeye gelmemesi üzerine mahalle sakinleri SSK caddesinde eylem yaptı. Kapanan yolda TEDAŞ’a sitem eden vatandaşlar olay yerine gelen polisler tarafından dağıtılmak istendi. Zorlukla sakinleşen vatandaşların TEDAŞ’a tepkisi yoğun oldu.Çevik kuvvet ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı SSK caddesinde TEDAŞ’ın çalışmaları sabaha kadar süreceği öğrenildiEditör: Ahmet Şen