Haberimiz ‘Elif’ Bebeğe Umut Oldu



Gerekli tıbbi tedavi ile ilgili çalışmalar başlatıldı

‘Elif’ bebek ameliyat oldu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki kafalı olarak dünyaya gelen ve ailesinin doktor aradığı ‘Elif’ bebek için, yapılan haber sonrasında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Tedavi altına alınan bebeğin ameliyata alındı.Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan Arzu Sevilay ve Ali Akın Hıdır çiftinin iki kafalı olarak doğan bebekleri için Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yaptı. 8 Mayıs’ta Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde iki kafalı olarak dünyaya gelen Elif bebek, için doktorlar yaşamasının imkansız olduğunu söyledi. Hastanede doğan bebeklerine pansuman bile yapılmadığını iddia eden çift, taburcu olduktan sonra kendi imkanları ile iki kafalı olarak doğan Elif bebeğe bakmaya başladı. Her gece bebeklerinin ölüm korkusuyla uyuyan ve ‘Elif’ bebek için doktor arayan ailenin sesi duyuldu. Sosyal medyada da gündeme gelen ‘Elif’ bebeğin tedavisi için Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışma başlattı.Konuyla ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ‘Elif’ bebeğin tedavi seçenekleri üzerinde bulunabilecek çözümler için çalışma başlatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada gündemde yer alan haberde adı geçen Elif bebek ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli tıbbi tedavi ile ilgili çalışmalar başlatıldığı belirtilmişti

Aile görüşen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ‘Elif’ bebek, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. Hastanede tedavi edilmeye başlayan ‘Elif’ bebek Prof.Dr.Adnan Dağçınar tarafından ameliyat edildi. Edinilen bilgiye göre ameliyat saat 15.20'de tamamlandı ve bebeğin durumu iyi. Bebeğin bir kaç gün yoğun bakımda kalacağı öğrenildi.







Editör: Ahmet Şen