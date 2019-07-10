​Erdoğan, Babacan’a Git Özbekistan’ı Yönet Dedim Ona da Hayır Dedi

Kendisine Parti Mi Kuracaksınız Dedim

Partide Danışmanlık, Özbekistan'da Devlet Yapılanması

Yeni bir parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan, AK Parti Kurucu Üyeliği'nden istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Babacan, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partiden ayrılacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ile yaptığı görüşmeyi Bosna Hersek dönüşü, şu sözlerle anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben kendisine 'Parti mi kuracaksınız?' dedim. 'Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz.' dedi. Dedim ki ‘Bak Ali Bey, eğer senin bu kabineye katkı verme noktasında yaptığınız çalışmalar varsa, vereceğiniz bilgiler varsa biz bunlardan istifade ederiz.Malum ben sana partide danışmanlık teklif ettim, kabul etmedin. Daha ileri gidiyorum; Özbekistan Başkanı benden, orada devletin yapılanmasında eleman istedi. Ali Bey’i teklif ettim. Kendisine de söyledim. Maalesef oraya da evet demedi. Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Burada sonuna kadar hizmet söz konusudur.Ali Bey, AK Parti içinde belki de Türkiye’de en genç yaşta bakanlık görevlerine gelen birisidir. Ondan sonraki her dönemde de kendisini bakan yaptık."Editör: Bahar Yüksel