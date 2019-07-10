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Bu haber 10 Temmuz 2019 23:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

​AGD Yaz Etkinlikleri Piknik İle Sona Erdi

AGD (Anadolu Gençlik Derneği) Eyyübiye ilçe temsilciliği okulların tatil olmasıyla ortaokul öğrencilerine yönelik yaz etkinliği düzenledi.

​AGD Yaz Etkinlikleri Piknik İle Sona Erdi

Etkilikte kuran-i kerim, siyer nebi, güzel ahlak, spor faaliyetleri, fotoğraf çekim  teknikleri ve benzeri bir çok konuda öğrencilerle çalışmalara yapıldı ve final olarak öğrencilerle tüm eğitimcilerin katıldığı bir piknik düzenlendi. 




Piknikte basına konuşan AGD Eyyübiye ilçe başkanı Abdulkadir YAKIŞIK şunları söyledi; “Biz AGD Eyyübiye olarak yaz etkinliği yaptık. Bu yaz etkiliği çok dolu dolu geçti. Öğrencilerimizden yüksek verim aldık biz bu etkinlikte tanışma bilgi yarışması gibi faaliyetler düzenledik. Biz AGD olarak amacımız şu gençlerin hakkın ve hakikatin peşinden gitmesini sağlamak. Biz onların ahlaklı bir şekilde İslami bir ahlaka sahip olması için çalışan bir vakıfız ve biz 81 ilde teşkilatı olan bir vakıfız bizde Şanlıurfa şube Eyyübiye ilçe başkanı olarak bizde buradayız öğrencilerimizle beraber farklı etkinler her sene yaptığımız gibi bu sende yaptık. Gençlerimiz bir yandan Kuran’ı ker’im öğrendiler bir yandan güzel ahlakı, maneviyatı ve kardeşliği öğrendiler. Tüm Müslümanların kardeş olduğunu ve muhtaç olduklarını öğrendiler. Tekrar söylüyorum AGD olarak İslam aleminin yer yüzündeki tüm Müslümanları kardeş olarak kabul ediyoruz ve biz sadece Müslümanlar için değil bzi bütün insanlığın hayrına çalışan bir vakıfız.”





Editör: Bahar Yüksel
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​AGD Yaz Etkinlikleri Piknik İle Sona Erdi
​AGD Yaz Etkinlikleri Piknik İle Sona Erdi
AGD (Anadolu Gençlik Derneği) Eyyübiye ilçe temsilciliği okulların tatil olmasıyla ortaokul öğrencilerine yönelik yaz etkinliği düzenledi.
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