​Kayaların İçinden Çıktı! Tam 785 Kilo

İspanya'da polis, 4 Haziran'da alınan ihbar üzerine geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Çekiçle Kırılan Kayalarda Kokain ÇıktıOperasyonda, ülkeye nakliyatı gerçekleştirilen içine paketlerle kokain gizlenmiş yüzlerce kaya bulundu. Çekiçle kırılan kayaların içinden toplamda 785 kilo paketlenmiş kokain çıktı. Polisin kayaların içinden kokain paketlerini çıkarma görüntüleri yayınlandı. Operasyon kapsamında, uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütüne mensup 11 kişi gözaltına alındı.
Editör: Bahar Yüksel
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