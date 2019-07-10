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Bu haber 10 Temmuz 2019 21:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Kayaların İçinden Çıktı! Tam 785 Kilo

kaçakçılık yöntemleri şaşırttı. Bir grup kaçakçı sınır dışına çıkarmak üzere tırlara kokain sakladı. Polis aldığı ihbar ile kayaların içine gizlenmiş 785 kilo kokain tespit etti.

​Kayaların İçinden Çıktı! Tam 785 Kilo

İspanya'da polis, 4 Haziran'da alınan ihbar üzerine geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 



 

Çekiçle Kırılan Kayalarda Kokain Çıktı

Operasyonda, ülkeye nakliyatı gerçekleştirilen içine paketlerle kokain gizlenmiş yüzlerce kaya bulundu. Çekiçle kırılan kayaların içinden toplamda 785 kilo paketlenmiş kokain çıktı. Polisin kayaların içinden kokain paketlerini çıkarma görüntüleri yayınlandı. Operasyon kapsamında, uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütüne mensup 11 kişi gözaltına alındı.  



Editör: Bahar Yüksel




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Dünya
​Kayaların İçinden Çıktı! Tam 785 Kilo
​Kayaların İçinden Çıktı! Tam 785 Kilo
kaçakçılık yöntemleri şaşırttı. Bir grup kaçakçı sınır dışına çıkarmak üzere tırlara kokain sakladı. Polis aldığı ihbar ile kayaların içine gizlenmiş 785 kilo kokain tespit etti.
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