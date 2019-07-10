​Trump’a Beceriksiz Diyen Büyükelçi İstifa Etti

Artık Trump ile İşim Olmayacak

Darroch'un istifasına İngiltere Dışişleri Bakanlığından da doğrulama geldi

İngiliz medyası geçtiğimiz günlerde, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinler yayımlamıştı. Bu metinlerde İngiliz Büyükelçi Darroch, ABD Başkanı Donald Trump'ın "beceriksiz" olduğuna ilişkin ifadeler kullanmıştı.Başkanı Donald Trump'ın "Artık kendisiyle işimiz olmayacak" ifadesini kullandığı Darroch, bugün görevinden istifa etti. Darroch istifa mektubunda, “Görevim bu yılın sonunda bitmemesine rağmen, mevcut koşullar altında yeni bir büyükelçi atanmasının doğru olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.İngiliz medyasında yayımlanan bir haberde, İngiliz Büyükelçi Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış ve bu metinlerde ABD Başkanı Trump'ın “beceriksiz” olduğu ifadeleri kullanılmıştı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, yayınlanan bu haberi yalanlamamıştı.Editör: Bahar Yüksel