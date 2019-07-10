Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Temmuz 2019 20:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Alman Bilim İnsanlarından Türkiye’ye Deprem Uyarısı! 99 Depremi Gibi Olacak

Alman bilim insanları, Marmara Denizi‘nde 7.1-7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

​Alman Bilim İnsanlarından Türkiye’ye Deprem Uyarısı! 99 Depremi Gibi Olacak

Geomar-Helmholtz Merkezi'nde Okyanus Araştırmaları yapan jeofizikçi Dietrich Lange, Nature Communications dergisine Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek büyük bir deprem olabileceğine ilişkin açıklamalar yaptı. 


 

Marmara Denizinde 7.1 Şiddetinden Deprem Meydana Gelebilir

Almanya'nın Kiel kentinde Geomar-Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi‘nde araştırmalar yapan Lange, “Marmara Denizi altındaki tektonik gerginlikler büyük bir depremin oluşabilme potansiyelini tetikliyor. Bu 7.1 - 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilmesi için yeterli“ şeklinde açıklamalar yaptı. 



 

İki Buçuk Yıl Araştırma Yaptılar

Geomar tarafından geliştirilen ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi‘nin 800 metre altında iki buçuk yıl araştırmalar yapan bilim insanlarından GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, “Gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı birden bire dört metreden fazla hareket eder" dedi. 




 

99 Depremi Gibi Olabilir

Depremin ne zaman olacağı konusunda bir tahminde bulunamadıklarını söyleyen Kopp, olası bir depremin 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem gibi sonuçlarının olabileceğini belirtiyor.

Kuzey Anadolu fay hattı Marmara Denizi'nin altında bulunuyor.  




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Alman Bilim İnsanlarından Türkiye’ye Deprem Uyarısı! 99 Depremi Gibi Olacak
​Alman Bilim İnsanlarından Türkiye’ye Deprem Uyarısı! 99 Depremi Gibi Olacak
Alman bilim insanları, Marmara Denizi‘nde 7.1-7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
​Erdoğan Açıkladı! Geçici İşçilerin Süresi 4 Ay Uzatılıyor
​Erdoğan Açıkladı! Geçici İşçilerin Süresi 4 Ay Uzatılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Köylü Kadınların Açtığı Kafe Türkiye’nin Her Yerinden Ziyaretçi Çekiyor
Köylü Kadınların Açtığı Kafe Türkiye’nin Her Yerinden Ziyaretçi Çekiyor
Köylü kadınların ormanların içinde açtığı kafe, Türkiye’nin her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor.
İşkenceci ​Suriyeli Şahsa Meydan Dayağı!
İşkenceci ​Suriyeli Şahsa Meydan Dayağı!
Suriyeli bir şahıs köpeği motosikletin arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Durumu gören bir vatandaşlar Suriyeli şahsa meydan dayağı atmaya başladı.
​Erdoğan, Babacan, Davutoğlu ve Gül’e Kırgınlık Olmayacak da Kime Olacak
​Erdoğan, Babacan, Davutoğlu ve Gül’e Kırgınlık Olmayacak da Kime Olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a kırgın olduğunu belirterek, “Biz baldıran zehrini içerek hep sabrettik ve aleyhte herhangi bir şey konuşmadık” dedi.
​Babacan’ın Partisine Katılma Şartları Belli Oldu! Davutoğlu Denklem Dışı Kaldı
​Babacan’ın Partisine Katılma Şartları Belli Oldu! Davutoğlu Denklem Dışı Kaldı
AK Parti’den ‘Aklen ve kalben ayrışma yaşadım’ diyerek istifa eden Eski Bakan Ali Babacan’ın kuracağı yeni parti ile ilgili çalışmalarda önemli bir mesafe alındı.
​Kocasının Cesediyle Birlikte 25 Saat Kurtarılmayı Bekledi
​Kocasının Cesediyle Birlikte 25 Saat Kurtarılmayı Bekledi
Aydın’ın Didim ilçesine giden yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 16.30 sıralarında Germencik gişelerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 40 kilometre daha gittikten sonra kanala uçan araç yaşlı adama mezar olurken, eşi ise 25 saat boyunca eşinin cesediyle birlikte su dolu kanalda kurtarılmayı bekledi.
Kahvecinin Yaptığı Şoke Etti, Çayının İçine Tüküren Kahveciden Şikayetçi Oldu
Kahvecinin Yaptığı Şoke Etti, Çayının İçine Tüküren Kahveciden Şikayetçi Oldu
İşe gitmeden önce kahvaltı için bir kahveye giren genç, çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu.
Bitmeyen Yol Toz Yüzünden Çiftçiyi İsyan Ettirdi, Yolu Traktörle Trafiğe Kapattılar
Bitmeyen Yol Toz Yüzünden Çiftçiyi İsyan Ettirdi, Yolu Traktörle Trafiğe Kapattılar
Ürünlerin yoldaki toz sebebiyle bozulduğunu ifade eden çiftçiler yolun tamamlanması için eylem yaptı
Yeni Oto Galericiler Sitesini İnceleyen Başkan Beyazgül, Kısa Sürede Çalışmalarımızı Tamamlayacağız
Yeni Oto Galericiler Sitesini İnceleyen Başkan Beyazgül, Kısa Sürede Çalışmalarımızı Tamamlayacağız
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehir merkezinin gerek ulaşım gerekse iş kolu anlamında rahatlaması için oto galericiler sitesinin taşınması konusunda çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Alanda esnafla bir araya gelen Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa'mızın artık bu sorunları aşması gerekiyor" dedi.
Kamuya 43 Bin Kişi Alınacak
Kamuya 43 Bin Kişi Alınacak
En çok alım Sağlık ve Adalet Bakanlıkları tarafından yapılacak. SGK’ya bu sene 400 yeni personel alınırken engelli istihdamı da devam edecek...
Taşdelen’den ODTÜ Açıklaması, ODTÜ Rektörüne Hatırlatıyorum, Ruhsat Almadan Kaçak İnşaat Yapamazsın
Taşdelen’den ODTÜ Açıklaması, ODTÜ Rektörüne Hatırlatıyorum, Ruhsat Almadan Kaçak İnşaat Yapamazsın
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ruhsat alınmadan ODTÜ’de kaçak inşaat yapılamayacağını bildirerek, “Belediyemiz görevini yaparak ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur” açıklamasında bulundu
​Şanlıurfalı Öğrenciler Marmaris Su Parkında Doyasıya Eğlendi
​Şanlıurfalı Öğrenciler Marmaris Su Parkında Doyasıya Eğlendi
​Alman Bilim İnsanlarından Türkiye’ye Deprem Uyarısı! 99 Depremi Gibi Olacak
​Alman Bilim İnsanlarından Türkiye’ye Deprem Uyarısı! 99 Depremi Gibi Olacak
Köpek Bağlasan Durmaz! Urfalı Kadın 6 Çocuğuyla Yaşıyor
Köpek Bağlasan Durmaz! Urfalı Kadın 6 Çocuğuyla Yaşıyor
​TOKİ Yayınladı! Şanlıurfa’da Açık Arttırma İle Ev Satışı Yapılacak
​TOKİ Yayınladı! Şanlıurfa’da Açık Arttırma İle Ev Satışı Yapılacak
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:23
Güneş
05:06
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:54
Yatsı
21:30
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿