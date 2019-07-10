​Askeri sevkiyat, Şanlıurfa’da Köprü Engeline Takıldı! Maliyeti Kim Karşılayacak

Köprü Yapılırken Su Borusu Geçtiğini Bilmiyor Muydunuz?

Maliyeti Kim Karşılayacak

Sınır bölgesine yapılan askeri sevkiyat köprü engeline takıldı. Askeri araç alçak yapılmış üst geçitin altından geçemedi. Köprünün kısa olmasından dolayı yaşanan bo sorundan dolayı Şanlıurfa trafiğinde sıkışmalar yaşandı.Bazı vatandaşlar köprü boyunun eksik olduğunu dile getirirken, 4.50 cm olması gerek ve bu boyuttan daha kısa olan köprüye bilgilendirme tabelası olarak 4.50 cm yazılmasına tepki gösterdi.Yetkililer, daha önce bahse konu olan köprünün bulunduğu yerden su borusu geçtiğini ve bu nedenle asfaltı daha aşağıda yapamadıklarını dile getiren bir açıklama yapmışlardı. Asfaltın daha aşağıda yapılmamasının mazeretini açıklayan yetkilere vatandaşlar, “Köprünün yapılacağı yerden su borusu geçtiğini bilmiyor muydunuz? Köprü başka yere neden yapılmadı? Madem su borusu geçiyordu ve köprü boyutunu etkileyecekti, yerden alçaltmak yerine köprüyü neden yükseltmediniz?” sorularını sordu.Öte yandan vatandaşlar, köprü boyutunun kısa olmasından dolayı yaşanan bu sorunun nasıl giderileceğini, köprü yıkılıp yeniden yapıldığı takdirde ortaya çıkacak olan maliyetin kimin cebinden çıkarılacağını da merak edip sordu. Yetkililerin konu ile ilgili açıklama yapması beklenirken, köprünün boyutlarının hesaplanması ve açıklama tabelalarının ona göre yeniden düzenlenmesi gerektiği dile getirildi.Editör: Bahar Yüksel