​TFF 2. Lig Kuraları Çekildi! Şanlıurfaspor'un Mücadele Edeceği Grup Belli Oldu

Şanlıurfaspor 2. Lig Beyaz Grupta Mücadele Edecek

TFF 2. Lig kuraları çekildi. Kura çekimine Urfaspor’u temsilen kimse katılmadı.Şanlıurfaspor’un grubunda şampiyonluğa iddialı takım kuran Samsunspor ve Manisa FK yanı sıra geçen sezon Play Off’da mücadele eden Sarıyer ve Sancaktepe takımları da yer alıyor. TFF 1.ligden bu sezon bir alt lige Afyon jet ve 3.ligden bu sezon 2.lige yükselen Hekimoğlu Trabzon takımında iddialı olacağı 2.lig beyaz grupta Şanlıurfaspor’un işi çok zor olacak.Öte yandan grup kuraları çekimine Şanlıurfaspor’dan hiç bir yöneticinin katılamaması ayrıca dikkat çekti.Editör: Bahar Yüksel