Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Temmuz 2019 18:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

Dikkat! Sağlıksız Saklanıyor Diye Öldürüyor

‘Organik’ ya da ‘doğal’ ürün adı altında sağlıksız şartlarda satılan birçok gıda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, “Sağlıksız saklanan gıda zehir üretir” uyarısında bulundu.

Dikkat! Sağlıksız Saklanıyor Diye Öldürüyor

- "Organik diye satılan gıdalar öldürebilir" 
- Seyyar satılan yumurtalara dikkat 



Sağlıksız saklanan gıdalardaki tehlikelere dikkati çeken VM Medical Park Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, gıda terörünün can kayıpları gibi ağır sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Organik adı altında, hijyenik olmayan ortamlarda tutulan gıdalardaki risklerin önemsenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öztaş, "Mesela araçların arkasında uzun süre sıcak havaya maruz kalarak satılan yumurtalar, salmonella gibi virüslere yatkındır. Ambalajda olmayan, ısısı olması gereken seviyede olmayan bütün ürünler besin zehirlenmesine yol açabilir. Yumurta zehirlenmesinde önce bulantı hissi oluşur. Baş dönmesi, huzursuzluk, karın krampları, dışkılamada değişiklikler, şiddetli ishal ve kusma da eşlik edebilir. Hastanın ateşi yükselir. Yorgunluk hissi ve geğirmeler de söz konusu olur. Tüm bunlar, besini aldıktan sonraki 8 saat içinde gerçekleşir” dedi. 


Dr. Öztaş, makine kullanılmadan pet şişelerde satılan içeceklerdeki riskler için de “Dizanteri ve pek çok bakteri, glikozlu gıdalarda oluşabiliyor. Merdiven altı üretimden kaçınmak gerekir. Kapağı makine değil elle kapatılmışsa o ürünü tercih etmemeliyiz” ifadelerini kullandı. 




 

“Özellikle hamileler dikkat etsin” 

Sağlıksız şartlarda üretilmiş katı ve sıvıların hamileler üzerindeki etkisine de vurgu yapan Uzm. Dr. Öztaş, “Üründen etkilenecek anne, besin zehirlenmesi geçirirse sıvı kaybı olacağı için çocuğun da ihtiyacı olan sıvıyı azaltarak dolaylı yoldan olumsuz etkiler” dedi. 
Gıda terörünün özellikle süt ve süt ürünlerinde görülebildiğini de kaydeden Dr. Öztaş, şunları söyledi: 

"Peynirle ilgili brusella ve salmonella hastalığı riski var. Hayvandan insana geçen tüberkülozlar var. Hayvanların süt bezi kenarlarından tüberküloz geçebilir. Salmonella, tifo hastalığına yol açabilir. Burada en çok korktuğumuz şey, bruselladır. Şiddetlidir ve gizli enfeksiyona yol açar. Hayvanların süt bezi kenarları iyi temizlenmiş olmalı. Daha çok pastörize, kaynatılmış süt ve süt ürünlerini güvence altına alabiliriz. Bir diğer tehlike de salça ile ilgili Salça zehirlenmesi öldürebilir. Özellikle clostridium dediğimiz familya, çok zehirli ajan içerir. Buzdolabında saklanmış ancak küflenmiş ürünlerde mantar toksinlerine bağlı zehirlenmeler görülebilir” 




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Dikkat! Sağlıksız Saklanıyor Diye Öldürüyor
Dikkat! Sağlıksız Saklanıyor Diye Öldürüyor
‘Organik’ ya da ‘doğal’ ürün adı altında sağlıksız şartlarda satılan birçok gıda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, “Sağlıksız saklanan gıda zehir üretir” uyarısında bulundu.
Almanya’dan Gelip Türkiye’de Obezite Ameliyatı Oldular
Almanya’dan Gelip Türkiye’de Obezite Ameliyatı Oldular
Almanya'da yaşayan Amela ve Yayra fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye’ye gelerek Ordu’da obezite ameliyatı oldu. Taburculuk sonrası kendilerini çok iyi hissettiklerini söyleyen iki arkadaş soluğu denizde aldı.
Doktorlar Siverek’te Muayene Etti! 7 Yaşındaki Kızın Erkek Olduğu Ortaya Çıktı
Doktorlar Siverek’te Muayene Etti! 7 Yaşındaki Kızın Erkek Olduğu Ortaya Çıktı
5 çocuklu Şükrü ve Meliha Gül çiftinin 7 yaşındaki en büyük çocuğu ve kendini kız gibi hissettiği için Tuba ismi verilen ve 1 aylık olan çocuğu Fatma’nın doğduktan bir 1 ay sonra cinsiyetinin belli olmadığı acı gerçeğini öğrenince kahroldu.
​Bir Türlü Zayıflayamayanlar Dikkat! Metabolizmayı Yavaşlatan 5 hata
​Bir Türlü Zayıflayamayanlar Dikkat! Metabolizmayı Yavaşlatan 5 hata
Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, metabolizmayı yavaşlatan 5 hatayı açıkladı.
​Ruslara 15 Şehir Hastanesi Yapacağız
​Ruslara 15 Şehir Hastanesi Yapacağız
Şehir hastanelerinde Türkiye’nin en büyük oyuncusu olan Rönesans Holding, Sibirya bölgesi başta olmak üzere Rusya’da 15 tane eğitim ve araştırma hastanesi inşa edecek. Şehir hastanesi için firmaya Kazakistan ve Özbekistan’dan da teklifler geliyor.
Metabolizmayı Yavaşlatan 5 Hata
Metabolizmayı Yavaşlatan 5 Hata
Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, metabolizmayı yavaşlatan 5 hatayı açıkladı.
Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı
Beyninin Bir Kısmı Dışarıda Olan Bebeğe Devlet Sahip Çıktı
Dünyaya gelen 1 yaşındaki Ensefalosel hastası Yunus Emre isimli bebeğe devlet sahip çıktı.
Urfa’da Sağlık Sorunlarının Görüşüldüğü Toplantıya Sektör Temsilcilerinden Tepki
Urfa’da Sağlık Sorunlarının Görüşüldüğü Toplantıya Sektör Temsilcilerinden Tepki
Şanlıurfa’da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplam 19 sivil toplum kuruluşunun davet edildiği toplantıya sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir çok sivil toplum kuruluşunun çağrılmaması tepkiye neden oldu.
DMD Hastası Minik Yavuz'un Ailesinin Yardım Çığlığı
DMD Hastası Minik Yavuz'un Ailesinin Yardım Çığlığı
DMD hastası 6 yaşındaki minik Yavuz’un ailesi oğulları için yardım bekliyor. Anne Nuray Çakmak, “13 yaşında yürüyemeyeceğini 20 yaşında öleceğini söylediler. İlaca ulaşırsak oğlumun hayatı kurtulacak. Herkese çağrıda bulunuyorum, yardım istiyorum ” dedi
Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin
Güneş Altında Beklemiş Damacana Ve Pet Şişeden Su İçmeyin
Güneş ışığı altında beklemiş sular tehlike saçıyor. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi
Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi
Yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.
​25 Kalp Krizi, 3 Beyin Kanaması Geçirdi! Sağlığının Sırrını Açıkladı
​25 Kalp Krizi, 3 Beyin Kanaması Geçirdi! Sağlığının Sırrını Açıkladı
56 yaşındaki Nail Yavuz, 2007 ile 2019 yılları arasında 25 defa kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 kez felç geçirirken hayatını keçi sütüne ve zeytinyağına borçlu olduğunu ifade etti.
Köpek Bağlasan Durmaz! Urfalı Kadın 6 Çocuğuyla Yaşıyor
Köpek Bağlasan Durmaz! Urfalı Kadın 6 Çocuğuyla Yaşıyor
​TOKİ Yayınladı! Şanlıurfa’da Açık Arttırma İle Ev Satışı Yapılacak
​TOKİ Yayınladı! Şanlıurfa’da Açık Arttırma İle Ev Satışı Yapılacak
​Askeri sevkiyat, Şanlıurfa’da Köprü Engeline Takıldı! Maliyeti Kim Karşılayacak
​Askeri sevkiyat, Şanlıurfa’da Köprü Engeline Takıldı! Maliyeti Kim Karşılayacak
​TFF 2. Lig Kuraları Çekildi! Şanlıurfaspor'un Mücadele Edeceği Grup Belli Oldu
​TFF 2. Lig Kuraları Çekildi! Şanlıurfaspor'un Mücadele Edeceği Grup Belli Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:23
Güneş
05:06
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:54
Yatsı
21:30
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿